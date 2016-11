Un incendi i diverses esllavissades

Dos camions de Bombers, una ambulància i diversos agents de Policia i Circulació van desplaçar-se ahir al matí fins a l’edifici Avet Verd -situat a l’inici de l’avinguda Fiter i Rossell- per extingir un petit incendi que s’ha localitzat a la segona planta del bloc de pisos. El foc va afectar un habitatge, per sort, però, no s’han hagut de lamentar danys físics. Doncs el propietari i els veïns de la planta han pogut sortir a temps de l’edifici.



L’incendi s’ha controlat minuts després de rebre l’avís, cap a les 12:45 hores, i després de col·locar els ventiladors per dissipar el fum, els agents i membres desplaçats han abandonat el lloc dels fets.



L’origen del foc va ser un incendi als fogons de la cuina de l’habitatge, que va afectar el menjador i va enfumerar la resta de les habitacions. El gat i el gos que hi havia a l’interior van poder ser rescatats sans i estalvis.



Per altra banda, els bombers van realitzar ahir de matinada diverses feines relacionades amb les esllavissades per culpa de les pluges.