El 52% de casos de violència de gènere no arriben a la denúncia

El 52% dels casos de violència de gènere que ha atès aquest any el Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica (Savvgd) no han esdevingut en denúncia, així ho va comunicar ahir la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras.



El Savvgd, juntament amb el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, va presentar ahir una memòria de les atencions i accions que ha realitzat el servei al llarg d’aquest any, des del passat gener fins a l’octubre. Entre les dades exposades, Porras va destacar que durant el període esmentat el servei ha rebut 138 casos de violència de gènere. D’aquests, 56 són nous. A més, dos d’aquests casos corresponen a dues noies menors d’edat, d’entre 16 i 17 anys.



A banda d’aquests 138 casos, el servei ha cobert quatre casos de violència domèstica. I és que segons va detallar Porras, aquest any «s’ha ampliat el servei per donar també cobertura a les víctimes de violència domèstica i familiar», una àrea que fins ara el Savvgd no contemplava. En total, el 0,15% de la població de dones del país ha estat atesa com a nou cas pel servei d’atenció durant aquest any.

Augment dels casos / Porras també va puntualitzar que –de mitjana– els casos que s’atenen s’allarguen entre dos i tres anys. A més, «preveiem que cada cop hi haurà més casos identificats», doncs degut a que «augmenta el coneixement dels mecanismes que hi ha per denunciar i la formació que reben els membres implicats, cada cop és més fàcil detectar els casos».



Aquest augment es denota sobretot si es comparen les xifres d’aquest any amb el passat, doncs al 2015 es van atendre 120 casos (49 nous i 71 prevalents), a banda, dos d’aquests casos també van correspondre a dues noies menors d’edat.

Pel que fa al 2014, el servei va atendre en total 152 casos (72 nous i 80 prevalents), mentre que al 2013 en va atendre 176 (83 nous i 93 prevalents).

Ajuts socials / Aquest any s’han donat 97 ajuts econòmics per un import total de 135.713,27 euros. Les subvencions s’han atorgat per a cobrir necessitats bàsiques, per a activitats extraescolars i guarderia, per al procés de recuperació i per garantir la cobertura sanitària de les víctimes.

Incorporacions / Amb la remodelació del servei d’atenció, s’ha incorporat un nou psicòleg que atén als menors implicats en els casos de violència de gènere. A més, s’ha instaurat un nou pis d’acollida que se suma als dos ja existents. Porras va anunciar que un total de set famílies han pogut gaudir en aquests 10 mesos d’aquests recursos.

Tipus de maltractaments / Porras va puntualitzar que el 100% de casos de violència de gènere tenen un maltractament psicològic. I és que segons va detallar la cap d’àrea, a partir d’aquest maltractament s’en deriven els altres.



El segon maltractament que registra el servei és l’econòmic, doncs el 68% de casos contenen aquest àmbit. Seguit del físic i el social, que es registren en un 66 i 64%, respectivament. El maltractament sexual i l’ambiental són els menys donats al Principat, ja que el servei només els registra en un 34 i 20% dels casos que ha atès aquest any. Porras també va matisar que de les dones ateses pel servei, el 28% són de nacionalitat espanyola, el 26% portuguesa i el 23% andorrana. A més, el 45% tenen entre 29 i 39 anys i el 26% entre 40 i 51 anys. Per parròquies, des del servei es va destacar que –coincidint amb les de més població– Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp són les que registren més casos de violència de gènere. A més, el 75% de dones ateses es troben en activitat laboral.