Hi haurà intimitat a l'hora de denunciar agressions

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va exposar ahir algunes de les millores que s’han fet en «l’actuació i el protocol» que se segueix a l’hora de rebre una denúncia o d’atendre a les víctimes de violència de gènere.



Una de les joies de la corona que Espot va voler destacar va ser que a partir d’ara les víctimes que vagin a denunciar un fet de violència d’aquest tipus o podran fer en un espai privat i sense un públic indesitjat. Doncs fins ara les víctimes havien d’explicar la mala experiència que havien viscut davant d’un mostrador del Servei de Policia i al costat d’altres curiosos que escoltaven el seu cas amb atenció, mentre que ara –ja era hora, cal dir-ho– ho podran fer en una sala tancada.



Una altra novetat és que s’avisarà al servei Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica (Savvgd) el dia en què es vagi a prendre declaració a l’agressor. Ja que com va destacar Espot, «és un dia complicat», perquè és quan l’agressor «veritablement s’adona» que la justícia està actuant i en ocasions es produeixen represàlies. Tals com que l’agressor vagi en busca de la parella per fer-li mal .



Amb tot, s’està treballant en un protocol conjunt amb diverses entitats del país per a que l’actuació en aquests casos sigui la mateixa.