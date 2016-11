La capital augmenta les ajudes esportives fins els 355.000 €

El Comú d’Andorra la Vella va fer entrega ahir de les subvencions esportistes a les entitats de la parròquia per al període que va del juliol del 2016 al juny del 2017. La xifra que reparteix la corporació és de 355.000 euros, que significa una lleugera pujada.



L’augment s’ha pogut produir per dos motius. Un és la rebaixa patida pels clubs de futbol, perquè el comú entén que amb els 391.000 que reben de la UEFA per a la base compten amb una ajuda important per a desenvolupar la seva activitat. L’altra és la desaparició del Club de Tennis Santa Coloma. La baixa en les demandes d’ajudes també comporten que la disponibilitat pressupostària hagi estat superior. En l’exercici anterior la subvenció que va repartir-se va ser de 352.500.



En total són setze les entitats de la parròquia que se’n beneficien en els quatre programes en els quals poden acollir-se les sol·licituds. La més afavorida és l’Esquí Club d’Andorra, amb una ajuda pública que arriba als 56.184,76. Li segueix l’Andorra Hoquei Club (33.044,53), el Club de Judo Hantei (28.507,31) i el Club Esportiu Serradells Natació (26.090,42).



Pel que fa al programa per l’organització d’esdeveniments esportius, són disset les sol·licituds aprovades, mentre que només dues les desestimades, a causa de la falta de documentació aportada. Van ser el campus Toni Coma del VPC i el Torneig de base de la UE Santa Coloma. El que més suport econòmic rep és les 12 Hores d’Hoquei, organitzat per l’Andorra HC, amb 2.800,93. El Trofeu de Gimnàstica Rítmica del Club Rítmica Serradells en percep 2.107,36 i la Volta als Ports d’Andorra, de l’Agrupació Ciclista Andorrana, 1,972,67.