Cinc proves al calendari de les GSeries

El Campionat d’Andorra de velocitat sobre gel, les GSeries, tornen aquest hivern amb novetats destacades. L’esdeveniment, organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra, continua comptant amb cinc proves en el calendari i es presenten canvis en l’estructura per fer evolucionar la competició i continuar amb la consolidació del projecte que es desenvolupa al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa.



El programa està composat per cinc curses, que es disputen en caps de setmana diferents. El 17 de desembre es realitza la GZero, jornada que serveix a equips i pilots per acabar de posar a punt els vehicles de cara a la temporada. La primera prova es portarà a terme el 14 de gener i continuarà el 28 del mateix mes. Al febrer es disputen les tres cites que resten, els dies 4, 18 i 25. El 4 de març és la data escollida com a reserva, per si alguna de les curses no s’ha pogut disputar a causa de la meteorologia. Entre els punts que segueixen igual es troben les dues categories que entren en competició, la de Protos G i Turismes G, que segueixen el mateix reglament que aquest any. A les finals el sistema de sortida serà per semàfor i es manté la cerimònia del podi just després de cada final. Continuarà realitzant-se una de les carreres en el sentit contrari al que és l’habitual del circuit del port d’Envalira.



Com a altres novetats, totes les puntuacions que s’obtinguin a les cinc proves comptabilitzaran, sense poder descartar-ne cap de cara a la general. A cada carrera els pilots tindran cinc oportunitats per puntuar. Cadascun abans de la seva final haurà realitzat dues fases de cursa. Dues mànegues denominades sprint series que estableixen una classificació tenint en compte la millor volta ràpida. Es portaran a terme dues més dites performance series, amb una classificació amb referència de temps total acumulat en totes les voltes. D’aquesta manera obtindran els punts en diferents especialitats, d’esprint, regularitat i en la final per arribar primer. El pilot A i B d’un mateix vehicle no el podran escollir els propis protagonistes, sinó que l’ordre de sortida el decideix l’organització segons la reglamentació establerta. A la primera cursa serà en funció de la classificació de l’última edició del campionat i a partir de la segona per la provisional a les GSeries.



Per donar el màxim de facilitats a equips, pilots i organització, els horaris estan establerts tenint en compte l’hivern i les condicions adverses que poden trobar-se en aquesta estació. El warm up es realitza a partir de les 9.30 hores, el primer sprint i performance al matí, el segon sprint a les 14.30, i el segon performance i les finals en la jornada de tarda, amb l’últim podi a les 19.00. Una altra facilitat és l’obertura tecnològica. Les inscripcions es realitzaran només a través de la web de l’esdeveniment. Aquesta circumstància permet eliminar les verificacions administratives. No es produirà cap reunió abans de les curses, substituint-se per correus electrònics que rebran els pilots el divendres anterior.