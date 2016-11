La Vuelta a Espanya torna el 2017 a Andorra amb dues etapes

La Vuelta a Espanya torna a Andorra l’any vinent. Serà en dues etapes, amb una arribada i una sortida en les primeres etapes de la ronda. Tot i que ja s’han desvetllat en comptagotes alguns detalls del recorregut general, hi ha elements que no es coneixen, com el pas pel Principat, que els últims anys s’ha caracteritzat per encadenar un bon grapat d’edicions de la ronda espanyola i el Tour de França.



El Periódico de Catalunya avançava ahir en la seva edició digital el retorn de la Vuelta al país. La prova es disputa del 19 d’agost al 10 de setembre i en aquesta ocasió arrencarà a la ciutat francesa de Nimes. Després del pas per França arribarà la presència andorrana amb dues etapes, els dies 21 i 22. L’itinerari de la primera «encara està per tancar» admet el ministre de Turisme, Francesc Camp, amb un traçat que encara presenta moltes incògnites, com el nombre de ports o per on entrarà al país, si per la frontera francesa o bé per l’espanyola. El que segur que no serà és una etapa íntegra andorrana com la que es va viure fa dos anys, amb una arribada inèdita com era la dels Cortals d’Encamp, i que serà recordada durant temps per la duresa que va significar. «Estem treballant en moltes alternatives. No serà una etapa de molts ports de muntanya, però algun segur que hi haurà».



Aquest any el Tour va ser protagonista amb el pilot al Principat durant tres dies, dos de cursa i la jornada de descans. A l’hora de fer valoracions del pas de la ronda gala Camp ja va indicar que l’objectiu el 2017 era portar la prova espanyola per continuar amb la política de promoció a través del ciclisme. «Sempre és una gran notícia que la Vuelta vingui a Andorra. Sabem que ha d’encaixar en el recorregut» i en aquesta ocasió han pogut fer-ho de nou, tot i que no ho fa com en anteriors ocasions després de superar l’equador de la prova, sinó que es produeix quan tot just arrenca, a la tercera etapa, fet que provoca que no sigui igual de decisiva que quan els Pirineus són jutges del títol. «Al ser de les primeres etapes no es decideix res com passa a les últimes, és evident, però tot i així no podem deixar escapar aquesta oportunitat. Si ens ho proposen, aprofitem l’ocasió i l’agafem. Ens equivocaríem si penséssim que no ens pot aportar res».