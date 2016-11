La nevada no canvia els plans i Grandvalira obrirà portes demà

Les estacions d’esquí andorranes compliran amb el guió previst d’obertura de pistes. Grandvalira ho farà demà i Vallnord ho farà el 2 de desembre vinent. Ja podem gaudir, per poc que sigui, de l’esquí, a les valls d’orient.



Cada any hi ha una previsió d’obertura que sempre varia en funció de si neva o no. Aquest 2016, amb l’hivern girant la cantonada, no hi haurà alteracions malgrat que en els darrers dies el temps ha canviat radicalment. Dilluns i dimarts va ploure, ahir va nevar amb un descens considerable de les temperatures. Després de molts dubtes durant la jornada, d’analitzar la situació, la previsió meteorològica per als pròxims dies i la viabilitat, l’estació de la vall d’orient tira endavant inaugurar la temporada d’esquí el 26 de novembre. Serà parcial, perquè els gruixos registrats oscil·len entre els 20 centímetres a cotes baixes i 30 a les més altes. Només la zona de la Pala central del sector del Pas de la Casa està a dia d’avui en condicions d’habilitar les seves pistes i també s’està treballant a fons per fer el mateix amb Grau Roig. El problema pel qual els sectors d’Encamp, Canillo, el Tarter i Soldeu romanen tancats de moment és que, segons asseguren des de Grandvalira, s’ha d’assentar la base de neu i depèn de la temperatura per poder fabricar gel. Per a avui la previsió del termòmetre és inquietant, ja que està al límit de fred, calor i humitat. La posada a punt es fa complicada, tot i que a l’estació que dirigeix Alfons Torreño tota la maquinària està treballant per oferir el millor producte possible en les condicions actuals. Demà, dia d’obertura, les temperatures sí s’espera que baixin i també es preveu alguna pertorbació.

‘Black Saturday’ / En tot cas, Grandvalira té clar que limitant el producte, no pot cobrar els 47 euros del forfet diari tarifat per a la temporada d’hivern 2016-2017 i per això garanteix que oferirà uns preus especials en relació amb el domini esquiable que ofereixi. L’estació, doncs, també s’apunta a la moda del Black Friday, encara que sigui amb un dia de retard i quant a les reserves que s’hagin fet, tant de manera directa com a través de les centrals operadores, s’oferirà als clients la possibilitat de canviar de data el paquet que hagin comprat.

50 centímetres a la Coma / Vallnord-Arcalís no descartava la possibilitat d’obrir el cap de setmana passat basant-se en què hi havia precipitacions, però no va caure prou neu i finalment no es va animar; també ha estat a l’expectativa d’obrir aquest cap de setmana, però de nou no ha donat com per poder obrir portes. Els gruixos de neu formats durant la nit de dimecres a ahir van oscil·lar entre els 15 centímetres de la part baixa, insuficients, i els 50 a la Coma, que ja permetien inaugurar el nou curs d’hivern, però una tempesta ha causat desperfectes a les instal·lacions elèctriques i obliga a demorar l’obertura de portes. «Res greu, però s’ha d’arreglar», asseguren des de Vallnord.



Al sector Pal-Arinsal, òbviament, tampoc ha donat per posar el cartell d’obert. Hi ha uns gruixos d’entre 10 centímetres i 40 que no garanteixen un esquí de mínima qualitat. El cap de setmana tampoc s’esperen previsions de precipitacions en forma de neu, per tant, continuen treballant en la base, produint neu sempre que les temperatures i la humitat ho permetin, i es remeten a «mantenir la data oficial» del 2 de desembre.