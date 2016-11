Andorra Telecom confirma l’atac ‘hacker’ a mans del grup Kadyrovtsy

Cèsar Marquina, director de seguretat i control d’Andorra Telecom, va confirmar ahir que va ser el grup txetxè Kadyrovtsy el que va promoure l’atac als servidors de la parapública l’estiu de l’any passat, confirmant així les sospites que en el seu dia va fer públiques el director general, Jordi Nadal.



Aquell atac és un dels típics d’aquests grups, que amenacen amb col·lapsar els servidors que no paguen –en bitcoins, la famosa moneda cibernètica–, empitjorant el funcionament del servei d’internet i de la tecnologia 3G a milers d’usuaris i que ahir Andorra Telecom i l’Associació –sense ànim de lucre– pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (Isaca) van explicar en una jornada de formació sobre ciberseguretat, a la qual també es va signar un acord entre les dues entitats que busca promoure accions conjuntes com congressos, conferències i jornades per conscienciar i formar sobre les polítiques.

Andorra Telecom no va pagar / Marquina va detallar que la crisi –en referència a l’atac hacker, basat en la denegació de servei, es va resoldre de manera oficial. «Va haver-hi un principi i un final», quan es va resoldre el perill, però que aquestes sessions es basen en mantenir sempre en alerta a tothom, «explicar coses que han passat o poden passar», detalla, «i preparar-nos per a aquests casos que afecten tant a nivell d’empreses com privats». Allà on pugui haver un sector de negoci, allà s’hi posen i ataquen. Andorra, però, va saber defensar-se i guanyar la batalla: «No tinc constància de què s’hagi pagat», assegura Marquina.



Un gran exemple era el de l’atac hacker, a Andorra Telecom i per això Isaca va explicar com va funcionar l’atac, en què es basava, què era la amenaça, qui la va fer… Aprofundint en el contingut: com es va gestionar la crisi, l’aprenentatge per saber què fer en futures accions similars... «Però no desvetllarem secrets», deixar clar Marquina. Pistes als grups terroristes d’internet, ni una.



També va fer un extens anàllisi de les divereses modalitats d’atacs informàtics Juan Carlos Ruiloba, així com les motivacions, eines i protocols dels pirates, i d’altres exemples dels principals atacs rebuts darrerament contra empreses internacionals. Els bansc russos o el Govern de Libèria, per exemple, han estat, a banda d’Andorra, d’altres víctimes del grup Kadyrovtsy. Tot el món viu sota aquesta amenaça.