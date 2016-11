Els liberals d’Encamp estudien impugnar la congelació del 2017 de la llei de transferències i competències

Un dels temes a tractar a l’assemblea extraordinària d’ahir al Comú d’Encamp la ser el de la congelació per al 2017 de la llei de transferències i competències que el Govern encara no ha creat. La oposició, els Liberals d’Andorra i el Partit Socialdemòcrata, van votar que no, però com era d’esperar no eren majoria. Ara bé, estan farts d’aquesta situació. Per això Maribel Lafoz va indicar: «Quan les coses es fan repetitives, s’ha de posar fre. Estudiarem la impugnació d’aquest acord. Congelat és l’excusa ideal perquè l’acord s’allargui més encara».



Perquè segons Joan Sans, aquest és un dels compromisos electorals que Demòcrates per Andorra però segons assegura «fan veure que els interessa però realment ho esquiven». Diu que és un tema que s’arrossega des del 2014 i que «ni tan sols han començat a treballar en això». Per això va deixar clar que des del PS «dubtem que s’acabi fent». «És l’entelèquia de DA», va sentenciar el conseller. Segons el cònsol, Jordi Torres, això suposa que la parròquia encampadana deixi d’ingressar sense el nou model impositiu «prop d’un milió d’euros». La resposta de Jordi Troguet no es va fer esperar: «A veure si comprem el túnel d’Envalira, perquè els del Pas som els únics que per desplaçar-nos a una altra parròquia del Principat hem de pagar. Amb els diners que no percebem [de la llei de transparències i competències] potser podríem pagar-lo».

5,2 milions per l’edifici la Solana / D’altra banda, el Comú va aprovar la subhasta de tot el que hi ha a l’edifici de la Solana del Pas de la Casa. Hi ha tres lots: un primer amb quinze apartaments amb els trasters i places d’aparcament, un segon amb dos locals comercials i pàrquing i un tercer amb nuclis comuns al carrer. «És un dels actius patrimonials en desús que ens costa a l’any una despesa de 105.000 euros», va matisar Torres. Amb la subhasta, el Comú calcula que podrà ingressar prop de 5,2 milions d’euros.



El tercer i últim tema estrella de la sessió va ser el de la liquidació dels comptes a data 30 de setembre, en la qual el Comú tenia un superàvit de 2,4 milions i l’endeutament estava en 25,2 milions és a dir, al 102,54% del sostre d’endeutament, lluny del 200% de límit que permet la llei comunal, tot i que Troguet va fer la seva retraure: «El donem per bo, doncs?».