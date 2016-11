Notícia Ld’A critica que la llei d’allotjaments turístics no marqui preus mínims El grup considera que el text legislatiu provocarà la disminució de l’activitat econòmica del sector El conseller liberal, Joan Carles Camp, conversa amb Josep Pintat i Jordi Gallardo al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El Grup Parlamentari Liberal va explicar ahir en roda de premsa les dues esmenes a la totalitat que han presentat als projectes de la llei d’allotjaments turístics i a la llei del sòl. Pel que fa a la primera, el conseller Joan Carles Camp va posar de manifest que creuen que és una llei «molt genèrica» i que no estableix el preu mínim que haurien de tenir els llits. Un aspecte molt rellevant, va assegurar, ja que «actualment estan per sota dels llindars de rendibilitat» i això comporta que els empresaris del sector perdin diners. A més, va afegir, també dificulta que puguin fer inversions per millorar les instal·lacions o el servei i que, per tant, la qualitat de l’oferta empitjori.



A parer de Camp, el document elaborat per DA provocarà la «disminució de l’activitat econòmica del sector» i no solucionarà els principals problemes que els professionals de l’hoteleria han posat sobre la taula com la contractació de personal o l’intrusisme. En aquest sentit, el parlamentari va indicar que el text legislatiu no inclou les observacions i les demandes que el sector va demanar.



Conscients que l’esmena a la totalitat no progressarà perquè DA té majoria, els liberals també han presentat 32 esmenes amb l’objectiu de millorar el text. I van informar que entre tots els grups s’han presentat més de 130 esmenes a la llei, la qual cosa demostra, segons Camp, que «és un pegat».



Pel que fa a la llei del sòl, el conseller general, Josep Majoral, va exposar que els liberals estan d’acord amb el fet que els comuns cedeixin terrenys al Govern de forma gratuïta si és per dur a terme projectes de caire nacional però que discrepen amb la manera en què es vol fer. Consideren així, que el projecte de llei incompleix la Constitució i menysté el principi de subsidiarietat dels comuns i dels privats.