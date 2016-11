Notícia La capital no acceptarà congelar les transferències el 2018 El comú destinarà 1,3 milions a l’embelliment de l’entorn del The Cloud Un moment del consell de comú de la capital, ahir. Autor/a: Comú d\'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella va acceptar ahir una nova congelació de les transferències de Govern per a l’exercici 2017 però va avançar que si no hi ha un replantejament «de cara a l’any 2018 tindrem una altra posició». Així ho va explicar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, que va assegurar que de cara a l’exercici 2018 negociaran amb l’Executiu perquè hi hagi un «equilibri» entre totes les parròquies. La cònsol també demanarà que es tingui en compte la capitalitat a l’hora de repartir els diners. Marsol va argumentar que «ha estat un any difícil per al Govern i per això tampoc s’ha volgut forçar, però s’ha de millorar de cara l’any vinent». Així, va insistir en què el 2017 «ha de ser un any clau» per definir les competències i les transferències.



Els dos grups de l’oposició van coincidir amb el posicionament de la cònsol i va criticar que l’Executiu no hagi avançat amb la delimitació de les transferències i les competències. De cara a la ratificació, Cd’I+Liberals va donar «un vot de confiança» a la majoria i va votar a favor, mentre que les conselleres del Partit Socialdemòcrata (PS) van votar en contra.



1,3 milions per l’entorn del ‘The Cloud’/ La corporació també va aprovar el finançament dels treballs d’embelliment dels entorns de l’edifici The Cloud. Així, es va acordar un pressupost plurianual per un total d’1.324.882 euros que suposa una inversió de 797.735 euros per al 2018, i de 527.547 euros per al 2019.



En aquest punt, els consellers socialdemòcrates també van votar en contra, ja que consideren que es tracta d’una despesa molt elevada que pot minvar la inversió en altres zones de la parròquia. En aquest sentit, Dolors Carmona va demanar que Andorra Telecom es faci càrrec de part de les obres d’embelliment perquè «és un projecte seu» i el comú «ja ha cedit el subsòl». «No volem que una part tan significativa del pressupost d’inversió es dediqui només a l’embelliment d’un espai molt concret en un projecte que no és del comú tot i estar ubicat a la parròquia», va argumentar Carmona.



estalvi en la recollida de residus / Un dels punts més problemàtics de la sessió de consell de comú celebrada ahir a la capital va ser l’adjudicació de la concessió del servei de recollida de residus urbans a l’empresa Pirenaica de Serveis per un import de 636.239 euros anuals. El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, va explicar que l’externalització d’aquest servei suposarà un estalvi de 200.000 euros. Una afirmació que el conseller de Cd’I+Liberals va assegurar que no era veritat. Víctor Pintos va apuntar que amb aquesta adjudicació el comú no ha estat transparent ni veraç argumentant que «la partida d’amortitzacions l’ha fet en cinc anys quan els contractes són de vuit».



El conseller de la minoria va opinar que es tracta del contracte més important d’aquest exercici i «probablement de la legislatura» i va criticar que no s’hagi tingut en compte les minories per elaborar el plec de bases i participar en el procés d’adjudicació. En aquest sentit, Conxita Marsol va insistir en què que es tracta d’un informe tècnic i no polític i, per tant, «no hi ha participat cap dels grups».



Museu pels frescos de Santa Coloma / La cònsol major també va donar a conèixer ahir que s’ha tancat l’acord amb el Govern per cedir un terreny de propietat comunal on s’ubicaran els frescos de l’església de Santa Coloma. Marsol es va mostrar «molt contenta» perquè és un «plus cultural per la parròquia».