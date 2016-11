Notícia Lles se suma a l’estrena de la temporada d’esquí L'estació del Baridà i Tuixent-la Vansa obren cadascuna 20 km de circuits

Lles de Cerdanya també estrena la temporada aquest cap de setmana. L’estació del Baridà s’ha sumat al conjunt de complexos, tant de fons com d’alpí, que obren avui, segons ha confirmat la portaveu de Tot Nòrdic, Imma Obiols, al programa de RàdioSeu A la Muntanya!. Concretament, Lles ja oferirà aquests dies un total de 20 km de circuits marcats, amb gruixos d’entre 15 i 30 centímetres de neu de molta qualitat, acabada de caure aquesta setmana. Les mateixes condicions oferirà Tuixent-la Vansa. L’estació alturgellenca ja va anunciar dijous que estrena la campanya aquest cap de setmana. També tindran oberts serveis com ara el refugi, la cafeteria i el lloguer de material.

D’altres estacions, com ara Sant Joan de l’Erm, estan treballant per deixar a punt els circuits, tot i que de moment no obriran amb l’objectiu d’assegurar la neu a les cotes més baixes. Des de Tot Nòrdic confien que les noves precipitacions anunciades per als propers dies, acompanyades de les actuals temperatures baixes, permetin gaudir d’un bon pont de desembre.

L’estació d’esquí de Masella ha estrenat la temporada d’esquí amb quatre pistes obertes i un remuntador a la zona de Coma Oriola. La nevada caiguda dimecres a la nit va permetre a l’estació obrir una de les pistes de forma prèvia dijous a la tarda i estrenar oficialment la temporada ahir.