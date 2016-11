Agafar distàncies amb un dels perseguidors

Segon contra tercer. Aquest és l’enfrontament que es podrà veure avui a la Borda Mateu (16.00 hores). L’FC Andorra rep a un CF Mollet UE que es troba també en plena lluita per l’ascens a la Tercera Divisió, i que com els tricolors, només han perdut un partit en el que va de temporada.



Els andorrans afronten el duel després de patir la primera derrota del curs diumenge passat al camp de l’FC Martinenc. És un nou factor que assumeixen i s’haurà de veure com el digereixen. Al vestidor no hi ha preocupació per haver perdut al Municipal del Guinardó. La derrota «havia d’arribar tard o d’hora i crec que ens farà més forts», assegura Roger Ezquer. El davanter confia en tenir més protagonisme en les pròximes jornades, i no ser només un jugador de segones parts: «Voldria aportar més minuts i segueixo treballant per aconseguir-ho».



Aquesta és una bona oportunitat per als tricolors per distanciar-se respecte a un rival directe, perquè el Mollet és el tercer classificat només dos punts per sota, tot i que suma dos partits més. Com els andorrans, només ha perdut un matx i amb vint dianes és el segon equip més golejador. Arriba al Principat després de dos empats consecutius. «Li tenim molt respecte i segur que ells també ens el tenen», assegura Roy, valorant que «som dos conjunts potents que ens trobem allà dalt i a més encaixem pocs gols».



A pesar de considerar un partit difícil, la confiança és màxima per tal de sumar els tres punts. «Estem molts forts a casa i esperem un matx complicat, que es jugarà de tu a tu. Els posarem les coses difícils perquè portem una bona dinàmica tot i venir de patir la primera derrota». Al contrari d’altres equips que es presenten a la Borda Mateu, «no crec que vinguin a tancar-se perquè fora de casa han tret bons resultats». Per aquest enfrontament els tricolors tenen la baixa de Robert Font per sanció, d’Oriol Roch per assumptes personals i de Marc Ferré per lesió.