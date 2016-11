El MoraBanc busca a Fuenlabrada el millor inici a la Lliga Endesa

Es pot superar la millor arrencada històrica. El BC MoraBanc Andorra vol fer més extens el moment dolç pel que està passant. L’arrencada de la temporada està sent més que positiva, amb l’equip instal·lat al quart lloc de la taula. Demà juga (12.30 hores) a la pista del Montakit Fuenlabrada amb l’objectiu de sumar la quarta victòria seguida i donar un pas més per estar classificat al final de la primera volta per a la Copa del Rei de Vitòria.



En cas de guanyar a la localitat madrilenya, els andorrans sumaran un balanç de set victòries i dues derrotes, unes xifres que mai havia aconseguit en un inici de curs a l’ACB. Després dels darrers triomfs acumulats, aquest «és un partit per mostrar progressió, caràcter, crec que estem mentalitzats de quin tipus de rival ens trobarem i el camp on anem a jugar», exposa l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, que espera trobar-se pressió ambiental al Poliesportiu Fernando Martín, com van trobar-se en el darrer desplaçament a Manresa: «És una pista de condicions similars pel que fa a que la gent està molt a prop, un d’aquests camps en el qual els seus equips han convertit en vital per tenir la història que tenen».



Els madrilenys ocupen la penúltima posició, acumulant només dues victòries. Però aquest no és un factor per repenjar-s’hi. «No ens podem dormir ni relaxar el més mínim perquè a la que passa això no tens opcions de guanyar. Estic segur que a Fuenlabrada no ens passarà, perquè sabem quin rival ens trobarem, molt necessitat», avisa Peñarroya. El conjunt madrileny aquesta campanya juga dues competicions, la domèstica i l’Eurocup. Aquesta mateixa setmana va jugar a la pista del Khimki, on va perdre, però segueix en la segona posició del seu grup. El calendari que ha de suportar fa que sigui «un equip fet per jugar dues competicions i que té nivell per tenir millor classificació que la que ocupa en aquests moments».



El tècnic subratlla que «a casa rendeix molt bé i té jugadors molt importants», fet que ha de posar en alerta els andorrans. I més tenint en compte el que els hi arriba des de Fuenlabrada: «Estan preparant aquest partit quasi bé amb caire de final, i estem a un quart de lliga. Tenen molt marcat aquest partit perquè el seu inici en lliga regular no ha estat bo, però no podem oblidar que és un equip que a casa els seus partits competeix molt bé. A l’Eurocup ho han guanyat tot, amb rivals d’entitat».



Qui va tornar a les pistes després de superar una lesió que el va mantenir sense jugar varis partits és Oliver Stevic, que torna al pavelló que va ser casa seva el curs passat. Els problemes físics els ha deixat enrere. «Tenint en compte que he estat tres setmanes fora per una lesió estic content per com estic responent a la pista», afirma el serbi, tot i que per estar al cent per cent «necessito una mica més de temps». El balcànic assegura que el fet de jugar dues competicions ho estan pagant, perquè el club madrileny no està acostumat a jugar a Europa. Un factor que «li ha passat també al Múrcia». Tenir un calendari atapeït «no és fàcil» i «és més dur jugar dos partits en una setmana i ho estan notant a la Lliga ACB. Inverteixes molt temps en aeroports, autobusos i avions, i tens menys temps per preparar el següent partit». Aquesta és una avantatge amb la que surt el MoraBanc, ja que «hem tingut més temps per preparar el partit que ells».

Que el rival es trobi a la penúltima posició a l’ACB ho poden pagar psicològicament, una circumstància que volen aprofitar: «És un equip que juga millor a casa que no pas a fora. Segur que tenen una mica de pressió perquè no han començat la temporada com els hi hagués agradat i aquesta podria ser una bona oportunitat per a nosaltres perquè poden estar una mica nerviosos». Nacho Martin, tot i estar tocat al turmell, jugarà.