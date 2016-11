Notícia Investigada una infermera per falsificar receptes Les irregularitats van ser detectades pel Servei Català de la Salut L'Hospital de la Seu.

La Fiscalia de Lleida ha obert diligències d’investigació penal per un suposat delicte de falsedat en document oficial contra una auxiliar d’infermeria acomiadada del Sant Hospital de la Seu d’Urgell per falsificar receptes de metges del centre sanitari.

Dels fets se’n va tenir constància el 26 de juliol passat, quan el Servei Català de la Salut-Farmàcia Lleida-Alt Pirineu va notificar a la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya «una presumpta irregularitat» en detectar «la utilització il·legítima de receptes de medicaments», així com «la possible suplantació de la identitat del facultatius de la Seu amb l’emissió de les receptes».

Posteriorment, el 4 d’octubre es va notificar a la Fundació del Sant Hospital una còpia de l’informe de la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que concloïa que la treballadora havia reconegut la prescripció de les receptes a títol personal.

Tenint en compte la gravetat dels fets, la Fundació Sant Hospital va incoar el corresponent expedient disciplinari a l’auxiliar d’infermeria, que va finalitzar, després del tràmits establerts al Conveni col·lectiu dels treballadors, amb l’aplicació d’un acomiadament disciplinari.

Els metges suplantats han descartat presentar una denúncia a títol personal, però l’auxiliar s’ha d’enfrontar ara a la causa penal. Fonts de la Fundació Sant Hospital han expressat, un cop formulat l’acomiadament, la plena disposició a col·laborar amb la justícia en coordinació amb el Departament de Salut, informa RàdioSeu.

Aquest tipus de delicte no és inhabitual. El passat 28 d’octubre la Policia Local de Lora del Rio va procedir a la detenció d’una persona natural d’Algesires quan intentava adquirir a diverses farmàcies del municipi, mitjançant la presentació de receptes mèdiques falsificades, psicofàrmacs pertanyents a un grup de medicaments coneguts com benzodiazepines, els quals es poden adquirir únicament sota prescripció mèdica.

El setembre, la Policia va detenir un home que va falsificar almenys 169 receptes mèdiques mitjançant la manipulació de receptes originals de metges col·legiats. Gràcies a aquesta pràctica il·legal va aconseguir que diverses farmàcies del districte de Fuencarral li venguessin 7.000 comprimits d’ús restringit.