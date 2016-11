‘Traces’, l’espectacle més innovador de l’Esbart Sant Romà

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acull avui i demà l’espectacle Traces, a càrrec del Cos de Dansa i la secció de Juvenils i Infantils de l’Esbart Sant Romà. Segons informa l’ANA, l’esdeveniment consta de sis peces, de les quals tres són de nova creació. Així, els espectadors podran gaudir de danses ja estrenades, com D-Sentir, Arbre i Encís (que comptaran amb la música de Xalupa, Xavier Dallerès i Maria del Mar Bonet) i podran veure per primer cop danses com Ball a sa plaça, Sona Bé i Traces, que s’amenitzaran amb melodies del Grup Música Nostra, Amansalva, Coetus i Kepa Junkera.



Però la veritable essència de l’esdeveniment és que amb l’actuació es convidarà als espectadors a construir l’espectacle des de la seva pròpia perspectiva a partir del traç que els solos, els duets i les interpretacions en grup defineixen a través de les diverses coreografies.



L’actuació, que compta amb el patrocini del Comú d’Encamp i la col·laboració de Mercacenter, tindrà una durada d’una hora i es podrà veure avui a les 22.00 hores i demà a les 18:00 hores. Les entrades tenen un cost de cinc euros.