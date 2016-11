El Punt de Trobada veu la supressió dels girs d’accés com una «traïció»

El representant legal del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada, Jordi Cachafeiro, ha presentat un recurs davant del Govern contra la decisió presa pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, consistent en suprimir els girs a l’esquerra que fins ara s’empraven per entrar i sortir de dit centre comercial.



La mesura es va aplicar el passat 27 d’octubre, però segons Cachafeiro, hi ha hagut un seguit d’actuacions «precipitades, improvisades i poc mesurades» que han comportat «importants perjudicis a la societat mercantil que represento». Amb tot, Cachafeiro creu que s’ha actuat amb «traïdoria» i demana «l’anul·labilitat» de la decisió presa.

Antecedents / En el recurs presentat es detalla que el passat 7 de juliol el ministre Torres va confirmar que els girs a l’esquerra entre el riu Runer i Sant Julià de Lòria es prohibirien, «alarmats» per la notícia, la societat mercantil va entrar, el 28 de setembre, una sol·licitud al Govern en relació als carrils centrals de dits girs. I segons es detalla en el mateix recurs, el ministre els va trametre una carta el 20 d’octubre informant-los que la seva sol·licitud seria «degudament contestada, dintre dels terminis legals fixats».



Però aquest fet, segons detalla Cachafeiro, «situa a la societat explotadora que represento en indefensió en la mesura que el ministre pretén –a ben segur– esgotar el termini del silenci administratiu que estableix l’article 40 del Codi de l’Administració, deixant així la sol·licitud sense resposta». Doncs segons dit codi, s’estableix el 27 de novembre com a data límit per presentar una «hipotètica contesta a la sol·licitud».



I mentre s’espera aquesta resposta, Cachafeiro ressalta que l’administració general ja «ha tirat pel dret i ha menystingut les preocupacions exposades en la sol·licitud, tot procedint a eliminar sobtadament i amb nocturnitat» els girs a l’esquerra comentats.

Petició al comú / A banda de la sol·licitud presentada al Govern, el 26 de setembre la societat mercantil va trametre una sol·licitud al Comú de Sant Julià de Lòria perquè formulés «l’escaient oposició a la mesura restrictiva dels girs a l’esquerra a l’entrada i sortida del centre comercial». Al·legant que el centre és rellevant per a la parròquia, doncs molts dels seus treballadors resideixen a Sant Julià i l’activitat econòmica que aquest aporta es veu reflectida en tota la zona.



Al respecte, Cachafeiro assegura que a dia d’avui el Comú de Sant Julià no ha tramés cap resposta a la sol·licitud però que pel contrari sí ha «promogut un tràmit d’informació pública». Doncs el comú «ha exposat públicament el projecte de reordenació dels carrils de circulació al tram de la carretera general núm. 1(CG1) esmentat en un Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en data 19 d’octubre i fent referència a l’acord adoptat en la Junta de Govern del 10 d’octubre».



El representant del centre comercial assegura que la durada de l’exposició pública del projecte per part del comú i el termini per presentar al·legacions és d’un mes després de la data de publicació del butlletí. «Així doncs, està clar que el 18 de novembre» era la data límit per formular al·legacions. I fins aquell dia, «el projecte havia de romandre precisament en això, un projecte». Cosa que no ha passat, doncs el 27 d’octubre ja es va prendre la decisió de suprimir els girs.



Amb tot, i insistint en el fet que el ministre Torres «ha tirat pel dret» i no s’ha «esperat al termini per presentar al·legacions», el representant legal demana la nul·litat de les accions i que s’implementi al seu efecte una rotonda a la zona de la Portalada, enfront del centre comercial afectat.

Sense previ avís / El representant legal també assegura que la supressió dels girs es va fer de forma immediata, «sense previ avís a l’empresa explotadora» i que l’acció va ocasionar «molts ensurts i força indignació». Ja que els vehicles que sortien del centre comercial es disposaven a fer l’habitual maniobra de gir a l’esquerra per a incorporar-se al carril de pujada vers Sant Julià. Alguns ho feien, i altres, «frustrats –perquè ningú els havia pogut avisar– es veien obligats a agafar la direcció vers la frontera del riu Runer».



A més, Cachafeiro assegura que es va tallar la circulació al centre durant una hora i que aquesta no es va restablir fins que l’empresa no es va queixar als operaris del ministeri que estaven impedint en aquell moment l’accés.