El pont nou del Madriu costarà uns 400.000 euros

El Comú d’Escaldes creu que ha arribat el moment de renovar el pont del Madriu, construït cap als anys 70 i que considera que ja està malmès, i destinarà una partida de 400.000 euros per crear-ne un de nou.



Les obres han començat amb la creació d’un pont provisional, just al costat, que es va habilitar ahir per a la gent que vol desplaçar-se a la Vall del Madriu, l’urbanització la Plana o la Comella des de la carretera d’Engolasters, com a camí alternatiu durant els cinc mesos que es preveu que trigui en estar enllestida la nova construcció. Segons el cònsol menor, Marc Calvet, «a l’estiu estarà tot adequat» en una obra que s’havia previst fer l’any passat tot just abans de l’esllavissada a Claror, però que es va decidir posposar a causa d’aquest incident. «Sabem que és una zona molt transitada i cal que la gent sàpiga d’aquest petit canvi temporal [perquè acabat el pont nou tornarà a habilitar-se el mateix camí que ja hi havia fins ara]», va assegurar amb l’intenció de que no hi hagi confusions o dubtes.



Part de la feina d’enderrocament consistirà en canviar tots els serveis que ara passen pel pont vell –la canalització d’aigua potable de Capesa i els serveis d’Andorra Telecom–; a continuació es canviaran els micropilots de l’altra part del pont a la part del mur del revolt es procedirà a l’enderrocament del pont per instal·lar-hi el nou.



La previsió és que el pont disposi de dos carrils amb les seves voravies pertinents, el que suposaria «incrementar l’amplada de l’antic pont i millorar l’accés a la zona», segons va avançar Calvet.