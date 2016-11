Les associacions catalanes s’oposen al límit de mil euros

Les associacions de comerciants catalans Fundació Barcelona Comerç, Comertia i Barcelona Oberta es van posicionar ahir en contra de la mesura per lluitar contra l’economia submergida anunciada el dimecres pel ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que preveu rebaixar a mil euros el pagament màxim en efectiu.



Segons va alertar l’entitat en un comunicat, la mesura és perjudicial per al comerç i provocarà que els consumidors aprofitin els seus viatges a altres païssos com Andorra per fer les seves compres, o que decideixin desplaçar-se directament fora d’Espanya per comprar alguns productes en concret, a més d’opinar que la rebaixa beneficia als bancs perquè «obliga» el consumidor a tirar de la targeta de crèdit, amb l’afegit de les comissions que això suposa. No només consideren que la mesura no és efectiva per lluitar contra l’economia submergida, sinó que perjudica diversos sectors econòmics com els productes de luxe, hosteleria, restauració i comerç.



L’associació va acabar recordant que Itàlia ja va aplicar aquesta mesura i que en veure que perdien consumidors, va rectificar per fixar el màxim en 3.000 euros.