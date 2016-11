Espanya desdiu el Parlament i no veu Andorra com un paradís fiscal

El Govern espanyol no considera a Andorra un paradís fiscal «als efectes interns i internacionals procedents», després que el Principat hagi mostrat el seu malestar per l’aprovació al Parlament català de dues propostes de resolució en què s’afirma que és un paradís fiscal.





El Govern que encapçala Toni Martí i les institucions andorranes van mostrar el divendres de la setmana passada el seu malestar amb el Parlament català pel contingut d’aquestes iniciatives, aprovades el 18 d’octubre, en el debat de política general, a instància de la CUP –que considera que la política fiscal d’Andorra afavoreix l’evasió, que no hi ha prou amb la transparència bancària–, i recolzades sense voler per Junts pel sí i PSC, que admeten no saber què votaven. De fet, posteriorment tant Albert Batalla com Òscar Ordeig van demanar disculpes públicament «per no haver vist en mig de 3.600 punts que n’hi havia dos que podien tenir una afectació en aquest punt», va justificar-se l’alcalde de la Seu d’Urgell.



Fonts diplomàtiques han indicat a l’agència espanyola Efe que, en virtut de l’acord amb Espanya d’intercanvi d’informació en matèria fiscal i del conveni per evitar la doble imposició, així com dels convenis subscrits entre Andorra i la UE i en el marc de l’OCDE, «Espanya no considera al Principat paradís fiscal, als efectes interns i internacionals procedents».



L’executiu país veí del sud ha fet pública aquesta posició després que dijous, l’executiu pirinenc emetés un comunicat en el qual anunciava que havia enviat una nota verbal –una l’ambaixador, Manuel Montobbio i una altra al ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis– amb relació a aquestes dues resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya.

«No es corresponen a la realitat» / Andorra lamenta el contingut de les resolucions perquè afirma que «no es corresponen amb la realitat del Principat» respecte als compromisos adquirits amb la comunitat internacional a favor de la transparència i la cooperació en matèria fiscal.



Des de 2009, el Principat intercanvia informació fiscal a demanda amb els països amb els quals ha signat un conveni, entre els quals hi ha Espanya. Andorra també assegura que implementarà l’intercanvi automàtic d’informació fiscal en l’àmbit de l’OCDE i la UE el 2018 amb dades de l’exercici de 2017.



El Principat també recorda que, amb la introducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques el 2015, va culminar la instauració d’un sistema fiscal homologable que grava totes les rendes seguint els estàndards internacionals, el que li ha permès signar diversos convenis de doble imposició, entre els quals hi ha Espanya, França o Portugal.



La primera resolució aprovada pel Parlament assenyala que la cambra catalana es compromet a prohibir el lliurament de guardons i distincions esportives i culturals a persones que duguin a terme la major part de la seva activitat a Catalunya, però tinguin el seu domicili en països considerats paradisos fiscals per la UE, a Andorra o Mònaco.



La segona resolució insta el Govern català a introduir en els plecs de clàusules un mecanisme per exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes que «compleixin rigorosament la legislació tributària».



Específicament, s’exigirà als licitadors «que no realitzin operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la UE, a Andorra i Mònaco».



Davant aquests acords, el Govern andorrà ha mostrat el seu malestar i ha recordat que les institucions internacionals d’alt rang, com l’OCDE i la Unió Europea, a més del Govern espanyol, fa temps que han eliminat a Andorra de la llista negra a l’entendre que compleix els estàndards i normes internacionals en matèria de transparència i compliment fiscal.