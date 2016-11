Els comerciants del Pas tindran l’última paraula sobre l’‘outlet’

El conseller general demòcrata d’Encamp, Carles Enseñat, veu amb bons ulls la proposta de convertir el Pas de la Casa en l’outlet d’Andorra. La iniciativa forma part de les 111 mesures que ha preparat el Govern per dur a terme un pla estratègic de turisme de compres que ha de revitalitzar el Pas.



Tot i això, Enseñat assegura que les mesures només es tiraran endavant si els comerciants del Pas així ho creuen oportú. I és que aquelles que siguin «descartades pels veïns i comerciants de la zona, lògicament, no es realitzaran». Remarcant a més que el Govern «el que no farà, serà fer la competència als comerciants».



Amb tot, Enseñat matisa que no s’ha d’«imposar» una acció com aquesta. Al cap i a la fi, «el que volem és millorar el comerç del Pas». Tot i això, el conseller d’UP+DA reconeix que s’hauria d’haver presentat el pla als propietaris implicats amb anterioritat.

D’alta gamma / Enseñat creu que si es fa un outlet «d’alta-mitja gamma» i amb «prestigi, com pot ser un Roca Village, la iniciativa pot estar molt bé, perquè pot atreure a un tipus de clientela que avui dia no puja al Pas».



Pel contrari, el conseller considera que «si es fa un outlet barat, aquesta no serà una via adient, perquè al final acabarà tenint un mercat de baixa gamma i això no interessa a ningú, tampoc al Govern, perquè la gent que vindria no seria el target de turista que s’està buscant».

No hi ha un termini de valoració / Enseñat també matisa que no hi ha un termini clau de valoració. «No hi ha un temps concret en què els comerciants hagin de donar una resposta sobre quines accions valoren positivament i quines no». «El Govern, i el comú –quan així es requereixi–, muntarà i desenvoluparà les 111 idees a partir del poble». Doncs ara «s’ha obert un període de reflexió i d’aquí a un temps es recolliran les valoracions». D’altra banda, el conseller general matisa que les 111 mesures no s’han de fer totes de cop, es podran anar fent «per capítols», de manera que un cop s’iniciïn, «si hi ha alguna que no s’acaba de veure clar, es podrà treure de la llista».



Tot i l’esperança dipositada en aquesta iniciativa, alguns comerciants del Pas ja s’han mostrat reticents a que la zona es converteixi en l’outlet d’Andorra, entre altres fets, al·legant que al Pas arriben turistes de diferents nivells adquisitius i que una mesura com aquesta podria limitar els visitants.