La Fundació ACE avaluarà gratis la memòria dels andorrans

La Fundació ACE Barcelona Alzheimer Treatment & Research vol situar Andorra al mapa genòmic de la malaltia de l’Alzheimer i, per això, avaluarà, per segona vegada, la memòria dels andorrans a les jornades de portes obertes que tindran lloc el avui a la seu de la Fundació Crèdit Andorrà, que col·labora en la iniciativa.



L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar sobre la necessitat d’una detecció precoç de la malaltia. «L’estudi permetrà seguir avançant en les investigacions científiques i acumular dades i coneixements que contribueixin al desenvolupament d’un fàrmac per a persones amb un deteriorament cognitiu lleu de la memòria que pot desembocar en Alzheimer», ha apuntat Agustí Ruiz, genetista i director científic de Fundació ACE.



Durant la sessió amb cada voluntari, que durarà aproximadament 45 minuts, els professionals de la Fundació ACE valoraran la memòria, el llenguatge i altres funcions. Als participants se’ls farà una prova de sang i se’ls sol·licitaran dades demogràfiques (com l’estat civil, nivell d’estudis o l’activitat laboral). L’avaluació es complementarà amb una sèrie de preguntes sobre la vida quotidiana per confirmar si hi ha una possible pèrdua de memòria.



Un cop l’estudi hagi finalitzat, i en funció dels resultats obtinguts, es remetrà a cada participant una carta individualitzada, en la qual se’ls informarà sobre la possible necessitat d’una segona revisió.

Una trampa per a la detecció precoç / Les jornades de portes obertes és el model que la Fundació ACE fa servir des de 2008 per dur a terme una detecció precoç de la malaltia. Gràcies a aquesta iniciativa, només en 2015, es va aconseguir diagnosticar 18 casos de demència i detectar deteriorament cognitiu en 311 persones.