La UE Santa Coloma, nou líder de Primera Divisió

Canvi de lideratge. La UE Santa Coloma encapçala ara la classificació, després de superar l’FC Lusitans i el cop d’efecte del Don Denis FC Santa Coloma, que s’imposava en el clàssic al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià, amb remuntada inclosa.



La UE Santa Coloma és el nou líder després de vèncer al Lusitans (1-2). Boris avançava els groic-i-negres al minut 3, remanant al primer pal una assistència per banda dreta. El Lusitans empatava al 18, amb una falta llançada magistralment per Dos Reis. El de la victòria es produïa al 39, amb Txus culminant un contraatac. L’equip d’Emiliano González és l’únic de Primera Divisió que encara no coneix la derrota.



I ho és perquè el fins ara líder, el Sant Julià, va caure davant el Don Denis (2-1). Els lauredians es posaven per davant al 19. Kiko rematava amb una voleia des de la frontal un rebuig de la defensa. L’empat arribava al 61. Gabi Riera rematava al pal i el rebot el recollia Villagrasa per marcar. Els cop va ser important pel Tic Tapa, perquè només quatre minuts després rebia el segon. Juanfer realitzava un ràpid esprint amb la pilota als peus per encarar al porter i superar-lo. Els resultats de la resta de partits va ser: CE Jenlai-Assegurances Generals FC Ordino (1-4) i Restaurant The New 1978 UE Engordany-FC Encamp (3-1).