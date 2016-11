La capital pren el relleu com a centre motociclista

Una delegació andorrana va participar el cap de setmana a Berlín a l’assemblea general de la Federació Internacional de Motociclisme i a la gala dels campions, on els guanyadors de les diferents modalitats reben els seus premis. Aquests esdeveniments se celebraran a Andorra la Vella els pròxims dos anys, al Centre de Congressos de la capital. Les dates del 2017 són el 25 i 26 de novembre.



La cònsol major, Conxita Marsol, va realitzar una presentació a l’assemblea davant les federacions mundials, exposant la capacitat del país i la parròquia per organitzar grans esdeveniments esportius, com és el cas els darrers anys de la Copa del Món femenina d’esquí alpí i el Tour de França, posant aquests dos exemples, que són proves de caràcter internacional de primer nivell. També va posar ènfasi en la tradició motociclista que hi ha al país, en diferents especialitats, i les proves que s’hi han arribat a albergar, com el Campionat del Món de trial, que en 25 anys s’hi ha celebrat en vint ocasions. Dues vegades s’ha disputat el Trial de les Nacions, en una el Mundial d’enduro i en tres el de supermoto. Marsol també va subratllar la seguretat existent al país i l’atractiu turístic que té, així com la capacitat hotelera i comercial de què gaudeix. La cònsol i el president de la Federació Motociclista Andorrana, Josep Punti, es van trobar amb el campió de MotoGP, el cerverí Marc Màrquez, que es mostrava satisfet que l’acte se celebri en un lloc tan proper de casa seva els pròxims dos anys.