Massa alts i baixos

Ratxa trencada. El BC MoraBanc Andorra torna a patir una derrota a domicili, que no li deixa complir la millor arrencada en la seva història a l’ACB. Va fer-ho a la pista del Montakit Fuenlabrada (85-73), que tot just suma el seu tercer triomf del curs i que va saber recuperar-se de dues baixes importants en els seus esquemes com són les de Popovic i Sekulic. Al llarg del matx es van veure dues cares massa diferents dels andorrans.



Quina primera part més diferent la que es va viure al Pavelló Fernando Martín. Els locals en el primer període van dominar i agafar una avantatge còmode que va arribar fins als catorze punts, però en el segon els andorrans van saber capgirar el marcador, amb un plantejament ofensiu que ofegava al rival. Els dos conjunts van començar fatal en el llançament de tres, però els madrilenys van entonar-se a partir del primer de Wear, que permetia als seus començar a manar en el marcador. A qui no hi havia manera de frenar era a Paunic, que agafava la responsabilitat anotadora. Dos triples consecutius del serbi obrien escletxa, i després d’un tir lliure de Jelinek, molt desencertat en el tir, dos més de Wear i Cruz ampliaven diferències, que arribaria a ser de catorze (26-12) amb una cistella d’O’Leary. Menys mal que Navarro tenia clarividència en el tir i al darrer segon encistellava un triple per acabar el quart 28-17. La primera cistella per part del MoraBanc des de més enllà dels 6,75 metres arribava en el setè intent.



A la represa tot va millorar ràpidament. La defensa exercida sobre el rival provocava nombroses pèrdues, i fins i tot la penalització de no superar la pròpia pista amb la pilota botant. Així, de mica en mica, les distàncies es van anar reduint. Navarro i Burjanadze erraven dos tirs consecutius, però el georgià feia un triple per canviar la tendència. Els problemes madrilenys per anotar eren evidents i només eren capaços de fer punts a través de tirs lliures. Walker amb un triple igualava el marcador, Rey aconseguia per part local la primera cistella en joc i Schrenier, també de tres, aconseguia capgirar el resultat després de molts minuts. Paunic, que acabaria com a màxim anotador amb 22 punts, era l’únic en aguantar el seu equip. Dos tirs lliures de Shermadini permetien posar-se cinc per sobre, però una darrera cistella de Rey posava el 41-44 al descans.

Mala segona part / El partit estava de cara després d’un segon quart destacat. Si la línia era la mateixa la segona victòria de la temporada a domicili era factible. Però la imatge del MoraBanc va ser la mateixa que al primer període, veient-se del tot superat, el que va provocar que només fos capaç d’anotar nou punts en 10 minuts. El triple inicial de Wear i el dos més un de Paunic d’inici ja era un indicador del que acabaria passant. Antetokounmpo amb dues esmaixades aguantava el tipus, amb un triple de Llorca entremig. Els andorrans comptaven amb molt poca clarividència ofensiva, i a més es trobaven amb un Diagné amenaçador i que aprofitava la seva envergadura per sumar taps, com el que es va endur Jelinek. Els jugadors del Fuenlabrada veien la cistella gran i Wear i Cruz seguien sumant triples. Els madrilenys acabarien el matx amb un total dotze. Berjanadze, de tres, aconseguia trencar la mala ratxa que s’estava vivint. Al darrer quart la diferència era de nou punts (62-53).



Fent paral·lelismes amb el propi partit, com havia succeït en la primera part, s’esperava un MoraBanc resolutiu després d’un període dolent. Però no va arribar a produir-se a pesar d’haver-ho intentat. De sortida Schreiner materialitzava un triple, però Cruz responia inmediatament de la mateixa manera. Poc a poc les distàncies eren menors. A un nou triple del base austríac se li sumaven un tir lliure de Burjanadze i dos d’Albicy. El Fuenlabrada estava ple de dubtes. No trobava solucions al que li plantejava el rival. Dos punts més de Burjanadze permetien posar-se només tres per sota (69-66), però fins aquí va arribar la benzina. Els andorrans van arribar a perdre la pilota fins a en quatre atacs consecutius, el que va ser demolidor, perquè els locals ho aprofitaven per anotar sis punts, una circumstància que acabaria sent definitiva pel que restava de partit. Ja era tard per intentar una nova remuntada. Fins al final només quedava resoldre quina seria la diferència final, amb Wear seguint encertat des de la línia de tres. Els 29 punts que només va anotar el MoraBanc en tota la segona part va ser un aspecte definitiu per entendre la derrota. El rival en va sumar 44.