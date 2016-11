Martí destaca l’acord amb la UE a la Conferència de la Francofonia

El cap de Govern, Toni Martí, juntament amb l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, van intervenir a la Conferència de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia, celebrada ahir i dissabte a Antananarivo, Madagascar. Aquesta trobada, que ja arriba a la seva 16a edició, va estar centrada en el creixement compartit i el desenvolupament responsable, amb la realització de diverses sessions de treball en relació a aquests dos temes que, segons va manifestar Martí en la seva intervenció, «són inseparables i van intrínsecament lligats entre sí».



Un dels temes amb major rellevància al que va fer menció el cap de Govern va ser l’acord d’associació amb la Unió Europea, una negociació que significa «un pas més en el procés de transformació al que Andorra s’ha compromès» en els darrers anys. Martí va fer menció especial a la transformació del model econòmic del Principat, que «tot respectant els seus sectors més tradicionals» aposta fermament per la «diversificació i la recerca de noves àrees de creixement», una obertura que s’ha realitzat en paral·lel a l’aplicació d’un «sistema fiscal integral en línia amb els estàndards internacionals».

Sostenibilitat / D’altra banda, el cap de l’Executiu també va destacar el paper d’Andorra pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic i la seva aposta per un «desenvolupament sostenible i responsable que preservi els recursos naturals i humans». En aquest sentit, Martí va exposar la implicació del país amb l’agenda 2030 i l’Acord de París, fen especial èmfasi en la participació de dies enrere a la conferència sobre el canvi climàtic COP 22. Per altra banda, el model integrador del país també va ser un dels temes destacats durant la intervenció, destacant l’aposta per un sistema «integrador que garanteixi la formació de ciutadans responsables i preparats en una societat inclusiva i solidària». A més, també hi va haver lloc per fer menció de les 20 famílies de refugiats sirians que el país preveu acollir , un fet que, segons Martí, posa de relleu «la tradició d’acollida que ha tingut el país al llarg de la seva història».



Converses amb Suïssa / Durant el seu viatge oficial, el cap de Govern també va reunir-se amb el seu homòleg suís, Johann N. Schneider-Amman, on els dos líders van compartir l’encaix amb Europa dels dos països. En els temes que es van tractar durant la trobada, prenen especial rellevància aspectes relacionats amb la fiscalitat internaiconal o la lliure circulació de persones, dos de les claus que prenen especial importància en les negociacions que es duen a terme amb els representants de la UE.