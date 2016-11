Doble nacionalitat i sistema electoral més representatiu

El congrés del Partit Socialdemòcrata (PS) celebrat dissabte passat va tenir com a eixos principals l’aposta –amb una majoria gairebé unànime– per la possibilitat d’obtenir la doble nacionalitat i la creació d’un sistema electoral més proporcional i representatiu que s’apliqui tant als comicis generals com als comunals. Aquests són dos dels acords més importants que van adoptar els militants del partit en el marc del seu 14è congrés ordinari que, segons el seu president, Vicenç Alay, els ha permès «avançar en termes de projecte», expressant una enorme satisfacció per com s’havia desenvolupat al llarg de tot el dia. El primer secretari, David Rios, també va manifestar sensacions molt positives destacant que «el PS ha fet un pas endavant amb la revisió de punts importants del programa» demostrant que «la política la fan els militants del partit i les propostes s’aproven amb llums i taquígrafs».



Pel que fa a la doble nacionalitat –un projecte que s’ha desenvolupat després d’un important assessorament polític–, només una d’aquestes seria efectiva i donaria accés als drets polítics. Segons el primer secretari, es tracta d’una mesura tant dedicada a «solucionar els problemes que molts andorrans tenen molt sovint a altres estat» com també «eliminar la hipocresia que existeix amb la gent que no respecta la llei». A més, el president també va fer referència a l’enorme «pèrdua de potencial» arran d’aquest fet, ja que «hi ha molta gent que podria fer el gest i no ho fa per no renunciar a les possibilitats del seu país d’origen».



En referència a la millora del sistema de representativitat política, el PS aposta per arribar a la llista nacional única com a objectiu final. Per arribar-hi, les files del partit han aprovat una modificació legislativa que aporti més proporcionalitat a la distribució dels escons territorials, de manera que el primer dels consellers de cada parròquia s’adjudiqui a la llista més votada i, el segon, es decideixi mitjançant la comparació de la meitat dels vots de la candidatura més votada envers els altres partits. En les eleccions comunals, el partit aposta per reduir a deu el nombre de consellers de les corporacions, eliminar la figura de cònsol menor i distribuir-los segons el nombre de vots obtinguts –eliminant el fet que la llista més votada s’emporti la meitat de cop, com passa actualment. D’altra banda, també es va fer especial èmfasi en el foment del vot per correu i l’electrònic, l’ampliació de les taules electorals i que els ciutadans siguin responsables d’estar-hi el dia dels comicis.



Altres ponències

A part d’aquestes dues propostes, també es va aprovar el fet que el procés de primàries del partit per escollir els candidats a cap de Govern i a cònsol siguin obertes a tots els ciutadans majors de 16 anys, «sent la primera vegada que els joves puguin votar», segons va destacar Rios. Per altra banda, també s’ha aprovat la creació d’un grup de treball dins de la formació per elaborar una reglamentació sobre els conflictes d’interessos i les incompatibilitats, l’aposta clara per una nova llei per a la gestió ordenada i eficient del recursos hídrics del Principat o un projecte destinat a eliminar les duplicitats i els malfuncionaments del model de competències actual.



També es va aprovar el desenvolupament d’una proposta de renda bàsica al país que, amb el suport d’experts externs –entre ells un economista–, determinarà la viabilitat de la mesura al Principat, i es van presentar les Joventuts Socialdemòcrates d’Andorra, que busquen ser «un referents per als joves del país», segons el seu coordinador, Pere Baró.