Tinder permet escollir gènere

Des de fa poc menys de dues setmanes, la popular aplicació mòbil per conèixer gent Tinder dona l’opció de triar entre gairebé 50 gèneres diferents (o escollir una pròpia paraula per poder definir un mateix el tipus de gènere, fugint del binomi home-dona que imperava fins el moment. D’aquesta manera, l’aplicació decideix adaptar-se als nous temps i intentar aplegar totes aquelles persones usuàries del programa (que no són pas poques) que, fins el moment, no se sentien còmodes amb cap de les dues opcions que es facilitaven.



El desenvolupament d’aquesta nova eina de l’aplicació ha estat desenvolupada amb l’ajuda de Glaad (en català, Aliança Gai i Lèsbica Contra la Difamació), una organització sense ànim de lucre dedicada a l’activisme LGBTIQ que s’auto-defineix com un projecte amb l’objectiu de «promoure imatges veraces i objectives de la comunitat lèsbica, gai, bisexual i transgènere en el mitjans de comunicació per eliminar l’homofòbia i la discriminació basades en la identitat de gènere i orientació sexual».



Difamacions

Pel que fa a totes aquelles persones que van ser eliminades de Tinder «erròniament», segons la companyia, «tornaran a ser convidades per a que formin part de la comunitat una altra vegada», tal com es va indicar en un comunicat oficial al seu blog. En aquesta mateixa línia, alguns crítics creuen que aquesta mesura ha estat presa arran de les difamacions que va rebre l’empresa per considerar-la «transfòbica» en oferir –fins ara– tan sols les dues opcions, així com també l’expulsió d’aquelles que, en escollir un gènere diferent, se les detectava com a errònies.



Malgrat tot, no es tracta d’una opció pionera en el món de les xarxes socials, ja que Facebook ja va aprovar anys enrere –de forma pionera– que els seus usuaris poguéssim escollir entre més de 50 opcions pel que fa a la seva identitat de gènere. Així doncs, s’esten una tendència inclusiva a dues de les aplicacions amb més usuaris a nivell mundial.



Tinder és una aplicació geosocial que permet als seus usuaris comunicar-se amb altres persones en base a les seves preferències per xerrar i concretar cites o trobades. Es va llançar a l’agost de 2012 per Sean Rad, Justin Mateen, Jonathan Badeen i Ramon Denia. L’aplicació es va provar inicialment als campus universitaris, sent la Universitat del Sud de Califòrnia la primera en realitzar la prova pilot. És considerada una de les aplicacions de cites més importants del mercat digital, arribant a ser nominada l’any 2014 l’aplicació de l’any als premis Enter.Co, amb més de 50 milions d’usuaris.



Fins al moment, aquesta nova opció només està disponibles als Estats Units, Canadà i el Regne Unit, desconeixent-se encara –tot i que no s’intueix gaire retard–quan arribarà a la resta de països.