Éxit d’assistència al Canòlich Music Festival

El Canòlich Music Festival va celebrar la seva quarta edició recuperant el format de dos concerts per nit celebrats a l’envelat del Prat Nou de la parròquia de Sant Julià de Lòria, on centenars de joves cristians van omplir l’envelat del Prat Nou en la celebració d’activitats musicals al llarg del dia.



La jornada va començar amb la pregària a l’església de Sant Julià de Lòria que va comptar amb un dels grups més consolidats d’aquest gènere musical, Kairoi, que a més va estrenar el seu nou disc, que presentaran al mes de desembre a Barcelona. El festival, organitzat per la rectoria de Sant Julià, el Bisbat d’Urgell i la col·laboració del comú lauredià, va cloure amb l’actuació del grup de rock evangèlic de la ciutat de Tarragona Sal 150. El delegat de Joventut del Bisbat d’Urgell, Lluis Planas, va destacar la important afluència de gent a l’esdeveniment, arribant a la xifra d’entre «500 i 600 assistents», a més de registrar un notable increment «del número de voluntaris».



Segons el delegat de Joventut, «aquest any la sensació és que es consolida l’esdevinemnt i molta gent ve fins a Andorra per conèixer-nos musical i tècnicament». Els promotors, per la seva banda, van afirmar que es tracta «d’un format internacional que anirà a més».



Durant l’Eucaristia, van participar el mossèn Pepe Chisvert i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives juntament amb el capellà i músic Toño Casado, conegut per les seves aparicions a la cadena espanyola 13TV.