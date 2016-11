RTVA opera amb llicències ‘pirates’ i s’exposa a sancions econòmiques

13.440 euros mensuals de lloguer per l’edifici i l’aparcament

Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) no disposa de les llicències d’ús d’aplicació correctament regularitzades. És a dir, l’ens de la parapública no paga les llicències del programari que utilitza i per tant, l’instal·la de forma pirata. Així ho explica la pròpia empresa en la seva memòria pressupostària que reconeix que amb aquesta infracció «RTVA està exposada a riscs significatius de sanció econòmica per l’incompliment dels drets de propietat intel·lectual».Aquest és un dels resultats obtinguts d’una auditoria realitzada pel departament d’IT encomanada per la direcció de l’empresa. Un altre dels perills observats en l’informe que exposa l’ens a «riscs amb impacte reputacional i econòmic» són que «l’actual infraestructura informàtica no pot emmagatzemar tota la informació audiovisual que genera, ni té la capacitat de recuperar tota la informació perquè els procediments de còpies de seguretat aplicats no són els adequats». Aquest fet, afegeix el document, «posa en risc la continuïtat i disponibilitat de l’arxiu audiovisual d’Andorra».Finalment, l’auditoria també destaca que «el grau d’obsolescència i la configuració actual dels equips i infraestructura (segmentació de xarxa, configuració d’equips i aplicacions, etc.), no permet assegurar la confidencialitat ni la integritat de la informació continguda en els diferents sistemes».Tot plegat provoca que la partida destinada a inversions per al 2017 –finançada majoritàriament mitjançant subvencions de l’Estat i, en menor mesura, dels ingressos que provenen de l’activitat de l’empresa– s’incrementi en 118.353 euros respecte el 2016. En total, doncs, la despesa per inversió per al 2017 suma 275.200 euros, un 75,5% més que l’any precedent. Segons s’argumenta en la memòria pressupostària, l’augment permetrà «fer front a la renovació d’equipaments per l’evolució tecnològica i el condicionament del diagnòstic de l’auditoria al departament d’IT». I detalla que, entre d’altres, la partida preveu «el cost de la renovació de PC i servidors, renovació i adequació de llicències de programari i un robot de còpies», així com també «la reposició d’una matriu d’àudio, monitoratge divers per adaptació de l’actual estàndard al 16:9, remot mixer de vídeo i mesclador de so per realització i millora de la intranet».En global, RTVA estima un pressupost un 8,51% més per al 2017 en comparació amb l’any actual. Pel que fa a la part d’ingressos, més enllà del creixement de més del 75% per fer front a les inversions ja comentades, creixen també les transferències per pagar les despeses corrents (5,28% més) i els ingressos per publicitat (6,15%). Pel que fa a les despeses, i sense tenir en compte tampoc la despesa en inversió, les partides més grans són les despeses de personal que arriben a 2,3 milions d’euros i el consum de béns corrents i serveis que suma 1,1 milions d’euros.



-Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) paga 13.440 euros mensuals en concepte de lloguer d’edificis i altres construccions, segons consta en el projecte de pressupost de la parapública per al 2017. O el que és el mateix, 161.280 euros anuals pel lloguer de l’edifici i de l’aparcament.



- Aquesta és una de les despeses que s’inclouen dins de l’apartat de consum de béns corrents i serveis que suma un total d’1.144.747,62 euros, el que representa un 6,65% més que el pressupostat l’any 2016.



-En aquest apartat es detalla també el cost de despeses de funcionament fixes com la llum, el carburant, l’assegurança dels vehicles, el gasoil de calefacció, el telèfon, la neteja i el manteniment de les instal·lacions i equips, l’assegurança de responsabilitat civil, els diversos tributs, el servei de maquillatge, l a meteorologia i l’auditoria de qualitat.

-D’altra banda, i amb l’objectiu de seguir les recomanacions de l’auditoria realitzada pel departament d’IT encomanada per la direcció de l’empresa, en aquesta partida s’ha inclòs també el cost de l’allojtmaent de dades al cloud a Andorra Telecom, ja que RTVA no disposa de suficient espai d’emmagatzematge. El pressupost de la companyia de telecomunicacions és de 5.758,92 euros mensuals, el que vol dir un cost de 69.107,04 euros anuals més 3.100 euros per donar-se d’alta.

-Així mateix, l’apartat de consum de béns corrents i serveis inclou l’assessorament dels auditors durant un any «per portar a terme degudament el condicionament del diagnòstic realitzat».