Notícia L’oposició d’Ordino vol acabar amb els 1,5 milions destinats a Secnoa La partida inclou els 850.000 euros que la societat deu de cànon La consellera liberal, Eva Choy. Autor/a: TONY LARA

L’oposició del Comú d’Ordino reclama solucionar el problema deficitari de Secnoa –la societat que gestiona les pistes d’esquí d’Ordino-Arcalís– i que any rere any dificulta l’enquadrament dels comptes comunals. La consellera liberal, Eva Choy, va lamentar ahir que els pressupostos de l’any vinent també contemplin una partida d’1,5 milions per l’estació, una xifra que també inclou els 850.000 euros que hauria de pagar Secnoa el 2016 en concepte de cànon i que una vegada més serà perdonat pel comú. «Cada any estem igual perquè tenim una estació d’esquí que no té capacitat de retornar els cànons establerts», manifestava Choy. Un fet, va afegir, que «no es dóna a d’altres parròquies» que també tenen participació a pistes d’esquí.



La consellera liberal també va recordar que en el seu moment des de l’oposició es va apostar perquè inversors externs es fessin càrrec de les pistes d’esquí i que s’obrís un concurs públics per tal d’adjudicar la seva gestió. La majoria comunal però, va optar per elaborar un master plan que estarà enllestit a finals d’aquest any.



De forma global, el pressupost per al 2017 de la parròquia d’Ordino preveu uns ingressos d’11,1 milions d’euros i unes despeses de 12 milions d’euros, dels quals 2,1 milions es destinaran a inversió per a la parròquia. En total, doncs, el dèficit de la corporació es fixa per a l’any vinent en gairebé 930.000 euros. Amb tot, l’endeutament comunal no augmentarà perquè, segons va explicar dijous passat la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, s’agafaran romanents de tresoreria d’anys anteriors.



L’oposició, malgrat reconèixer que s’han previst inversions importants per a la parròquia per al següent exercici, considera que «el pressupost podria arribar a xifres millors» i, en aquest sentit, va decidir abstenir-se en la votació del pressupost de la sessió de Consell de Comú del passat dijous. «Una parròquia que rep 6,6 milions d’euros en transferències del Govern hauria de poder assumir les inversions i despeses en general», va argumentar la consellera liberal.



Pel que fa a l’endeutament de la parròquia, el comú va informar que l’objectiu és retornar un milió d’euros cada any fins el 2019 per acabar el mandat amb un deute de 12,5 milions d’euros –actualment l’endeutament és de 16 milions–. A aquest import cal sumar-li el deute de Secnoa, per la qual cosa la xifra augmentaria fins a 17,5 milions, el que suposa que s’estarà al 159,8% del sostre d’endeutament.