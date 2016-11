Notícia Salut Mental ja no té llista d’espera per a nens i joves L’Hospital de dia infantojuvenil i el Servei de rehabilitació comunitària d’adolescents atenen 10 casos cadascun Dependències del servei de Salut Mental. Autor/a: TONY LARA

El servei d’atenció a la salut mental infantojuvenil ja no té llista d’espera. La psiquiatra Gemma Garcia, cap de l’àrea d’atenció especialitzada en salut mental del SAAS des del març del 2015, explica que quan va ocupar el càrrec «la llista d’espera era de tres mesos, i ara no n’hi ha». «Quan vaig arribar hi havia una petició dels ministeris de Salut i d’Educació perquè es prioritzés l’atenció de la conducta infantojuvenil», afegeix.



Els centres escolars no disposaven dels recursos adequats per ocupar-se a les aules de canalla i adolescents amb problemes. Al servei de salut mental «només oferíem dues tardes d’Hospital de dia, i pels matins i la resta dels dies no disposàvem de cap dispositiu que els pogués atendre». Per resoldre la situació, es van muntar l’Hospital de dia infantojuvenil i el Servei de rehabilitació comunitària d’adolescents (SRCA), que «ens permet atendre adolescents que abans havíem d’enviar a fora, quan el nostre deure és atendre’ls aquí», destaca la metgessa. Actualment, tant l’Hospital de dia com el SRCA atenen 10 usuaris, sense llista d’espera, i només hi ha un cas que s’ha hagut de derivar en un centre a l’exterior.



L’Hospital de dia, obert de nou del matí a cinc de la tarda, permet «un tractament intensiu en els menors amb patologia mental, que no presenten riscos importants i que poden conviure amb la família o tutors un cop tanca el dispositiu». L’estada mitjana és d’uns 45 dies i l’atenció és a càrrec d’un equip multidisciplinar. El SRCA és «un dispositiu destinat a cobrir la necessitat de seguiment i de rehabilitació d’adolescents amb Trastorn Mental Greu (TMG) que presenten problemes conductuals que els impedeixen la seva integració en un entorn educatiu normalitzat». El servei està dirigit a joves de 14 a 18 anys, amb un diagnòstic de TMG i que per les característiques d’autonomia i pèrdua funcional no poden mantenir-se en el sistema educatiu ordinari. L’horari és ambulatori i es coordina amb els programes de formació i ocupació laboral per als joves que no poden acabar l’ESO o el Batxillerat. En tots dos casos hi ha un docent que imparteix classes als usuaris.



Els menors de 18 anys que reben atenció a Salut Mental «tenen malalties mentals», aclareix Garcia. «Hi ha altres temes de més problemàtica social que atenen altres equips. El que vam fer és un projecte mixt entre serveis socials d’infància, educació i SAAS per pensar com podíem atendre’ls. La nostra proposta, des del punt de vista mèdic, clínic i psicològic, va ser ampliar l’atenció infantojuvenil que es dóna a Salut Mental i està funcionant bé», assegura la cap d’àrea.



ELS TRASTORNS / Les patologies greus dels menors més prevalents són l’autisme i el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), dos trastorns que fan que els joves siguin més vulnerables a l’estrès i reaccionin amb problemes de conducta. També hi ha casos d’esquizofrènia que comencen als 14-15 anys, bipolaritat... «També hi ha un grup amb trastorn de conducta com a diagnòstic psiquiàtrica, que només es pot diagnosticar en els menors de 18 anys i que després pot evolucionar en d’altres coses, com una psicosi, un trastorn bipolar o de personalitat», matisa la doctora.



Quant a l’assetjament escolar, la psiquiatra adverteix que «no tots els casos deriven en una malaltia, però si deixes que l’assetjament avanci pot comportar problemes psicològics. Les escoles tenen un protocol d’actuació per aturar-ho, però quan no s’aconsegueix i els nens desenvolupen problemes emocionals, ens arriben a Salut Mental».