L’ACB presenta un pressupost rècord en ingressos

El Barclaycard Center de Madrid va acollir ahir l’assemblea general ordinària i extraordinària de l’ACB, amb els clubs aprovant els pressupostos en ingressos, que segueixen la línia a l’alça dels últims anys i per primera vegada superen els trenta milions d’euros.



L’ascens es produeix per la recaptació obtinguda pels ingressos televisius derivats dels patrocinis i els naming rights, al que se li suma la gestió dels diferents esdeveniments organitzats per l’entitat. La xifra rècord arriba als 30,1 milions a la temporada 2016-17. L’augment és evident respecte els exercicis anteriors: 25’5 (15-16), 16,6 (14-15), 16’1 (13-14) i 14’1 (12-13). Els clubs van aprobar per unanimitat el tancament econòmic de l’anterior campanya, que va significar un repartiment de 10,5 milions entre els clubs de la categoria.



El president de l’ACB, Francesc Roca, va informar que s’engeguen les negociacions per la renovació tel title sponsor, ja que el contracte amb la companya elèctrica Endesa conclou el 30 de juny de l’any vinent. Els clubs s’incorporaran en comisió a les negociacions. El mandatari també va informar sobre l’estat de les converses amb la Federació Espanyola de Bàsquet sobre el nou conveni de coordinació.

Rebots de Shermadini / Els números de Giorgi Shermadini no van permetre al BC MoraBanc Andorra per guanyar al Montakit Fuenlabrada, però sí que van servir-li per col·locar-se entre els destacats de la desena jornada de la Lliga Endesa. Va ser-ho en l’aparat de rebots, amb els tretze que va atrapar, dels quals una desena van ser defensius. L’MVP del cap de setmana va ser Sergio Llull. El base menorquí del Reial Madrid va signar una valoració de 37. Va establir la marca en el partit contra l’ICL Manresa en només 16.04 minuts, anotant 24 punts, capturant tres rebots, repartint sis assistències, recuperant una pilota i forçant cinc faltes personals. En el capítol de punts Kyle Fogg (Unicaja) en va fer 29, més que ningú a la jornada. En assistències Facundo Campazzo (UCAM Múrcia) va donar-ne nou, que van significar 21 punts pel seu equip. Rafa Martínez, del València Basket, va encistellar sis triples contra el Real Betis Energía Plus, igualant la seva millor marca, i convertint-se en històric a la Lliga Endesa, superant els 650 triples. L’aler de Sampedor acumula al llarg de la seva carrera un total de 655 a l’ACB.

Triple de Navarro / Quedaven 3,4 segons al pavelló Fernando Martín per concloure el primer quart. Burjanadze servia cap a Navarro, que recorria tota la pista i, desequilibrat, llançava un triple per anotar-lo. La jugada va ser qualificada com la cinquena millor de la jornada. El jugador d’Esparraguera la jornada anterior va realitzar la millor jugada amb una esmaixada contra el Rio Natura Monbus Obradoiro.