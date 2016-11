La Massana s’il·lumina de Nadal amb el mercat a punt

S’apropa el Nadal i amb ell tota una agenda d’esdeveniments dedicats a la celebració d’una de les èpoques de festa més especials per a l’ésser humà des de fa centenars d’anys. La Massana és una de les parròquies que ha dissenyat un calendari més atapeït, amb esdeveniments per a tots els gustos tant lúdics, com didàctics i culturals.



Es tracta del pla de dinamització en el seu màxim esplendor, que suma la novena edició i s’allargarà durant dos mesos i que s’inaugurarà de manera oficial el divendres vinent –2 de desembre– amb l’obertura del ja clàssic mercat de Nadal que convertirà la plaça de les Fontetes en el centre neuràlgic i que vindrà acompanyat de la sempre tan esperada encesa de llums, l’actuació Gòspel a càrrec de White Heaven. El mateix dia les portes de la sala de la Closeta 1 s’obriran per a l’exposició dels 20 anys de l’allau d’Arinsal del 1996 i el teatre de les Fontetes ho farà per escoltar les Nadales dels Petits cantors d’Andorra.



Es tracta, a més, d’un dia estratègic per unes quantes raons més, segons va assegurar la consellera de Culturam Igualtat i Participació ciutadana, Jael Pozo: «Fem coincidir l’inauguració del Nadal amb l’obertura de les estacions [Vallnord Pal-Arinsal i Ordino Arcalís] i aprofitarem també el pont de la Puríssima per atraure la gent». Sobretot turistes. Però tothom és benvingut. Com sempre hi haurà un eix central amb les 25 casetes de fusta –que no són més perquè segons Pozo «no hi ha més espai»– i la mini pista de gel que donaran una ambientació nadalenca. En això tindran un pes important els petits comerciants de la parròquia, que oferiran els seus productes artesanals autòctons: «Estem sota el paraigües Artesans d’Andorra, és difícil ser vist i aquest serà un aparador important per a nosaltres, perquè es coneguin els nostres productes i per fer gaudir la gent amb el que sabem fer». Les degustacions gratuïtes d’aquest col·lectiu seran part de la festa, com també tot allò organitzat per la Federació Andorrana d’Esports de Gel (FAEG), que s’apunta per primera vegada a la iniciativa massanenca i omplirà la pista de gel de diverses activitats.



Cúrling, tallers, 'fotomaton'... / «Mirem de renovar-nos cada any», va destacar la consellera que encapçala aquest projecte, que invertirà al voltant de 40.000 euros. De les nombroses novetats que hi haurà, l’entitat que encapçala Josep Garcia vol aprofitar la pista de gel per donar un impuls als esports que promou, per això oferirà una actuació el dissabte vinent i el diumenge, una interacció en una pista d’Street Cúrling per provar aquest esport tan peculiar. «Volem passar una estona divertida i recaptar gent per a la FAEG», va afirmar il·lusionat Garcia. Com no poden portar la pista de gel de Canillo als col·legis, aquesta es presenta com una alternativa ideal.



Serà una petita part de l’elenc de coses que la Massana ens té preparades. Espectacles itinerants de gospel, jazz, un taller d’ungles, de felicitacions de Nadal, Conta Contes, espectacles musicals i concerts de nadal de corals, animacions de carrer de tot tipus, sobretot infantils, que pretenen aconseguir que cada dia sigui diferent als altres, «perquè no volem que la gent només vingui una vegada», va deixar clar Pozo.



La Capça també tindrà un paper rellevant amb una exposició al museu del còmic sota el títol Obre la capça per Nadal amb fotos de joguines que donaran la sensació de tenir vida pròpia, el taller El teu desig dins una capça amb una mena de joc de l’amic invisible consistent en deixar la teva caixa amb un desig i endur-te una altra, i l’espectacle El circ a càrrec dels alumnes del taller d’iniciació.









Encamp regalarà dolços a diari des de dijous fins el 24 de desembre L’inici de les festivitats arribarà amb el que el comú d’Encamp ha batejat com el Calendari d’Advent, organitzat pel Departament de Promoció Turística. Cada dia, des de l’1 de desembre fins al 24 del mateix mes, s’obrirà a la plaça del Consell una de les finestres del calendari, a la qual s’hi podran trobar dolços que s’oferiran als assistents per recordar que cada dia falta menys per a Nadal.

El primer dia s’hi repartirà també coca i xocolata, a més d’inaugurar el Calendari a les sis de la tarda amb la tradicional encesa de llums de Nadal per part de les nenes i els nens de l’Àrea de Jovent. A Encamp es farà a la plaça del Consell, a les sis de la tarda, just abans de la inauguració del Calendari d’Advent. Pel que fa al Pas de la Casa, l’acte començarà a les 17.15 hores, a la plaça de l’Església.

El 10 de desembre, a les cinc de la tarda a la sala de festes del Complex d’Encamp, començarem a reunir a les famílies, però en aquesta ocasió no serà entorn d’una taula, sinó al voltant d’un escenari i del musical infantil La Bella Dorment, una adaptació en català del conte de Charles Perrault, amb música i arranjaments de Manu Guix, i produïda per la companyia Dreams Teatre.

D’altres actes estrella previstos són el tradicional Mercat de Nadal, que enguany organitza l’Associació d’Empreses d’Encamp (AEE), per al mateix dia 10 de desmbre i amb parades de productes varis i artesanals, o o fer cagar el tió just una setmana més tard, el dissabte dia 17. A més, entre la rebuda del Pare Noel –i el posterior cercavila– el 24 de desembre i els Reis Mags el 5 de gener, els infants gaudiran dels dos Salons de la Infància i de la Joventut d’Andorra, que se celebren a Encamp, del 27 de desembre a l’1 de gener, i al Pas de la Casa del 3 al 5 de gener, uns espais on fer volar la imaginació amb jocs a la ludoteca o a les zones de jocs electrònics, o realitzant diverses activitats en simuladors, tallers, activitats aquàtiques o, simplement, gaudint dels espectacles que es proposaran. D’altres coses que han funcionat a les mil meravelles i que es mantenen un any més és el fotomaton, la pista de gel oberta al públic cada dia de la setmana i les ja clàssiques i tan esperades visites del Pare Noel el 24 de desembre i els Reis Mags d’Orients, el 5 de gener. No serà aquest l’últim acte. Quan Melcior, Gaspar i Baltasar tornin a casa seva, el pessebre del quart de la Massana romandrà a la plaça de l’Església fins el 17 de gener i l’exposició de l’allau d’Arinsal, fins el 31 de gener.

La Fira de Santa Llúcia obrià dissabte el Nadal a Sant Julià de Lòria