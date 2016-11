Un Gran Recapte de dotze tones de menjar solidari

La primera edició del Gran Recapte d’Aliments d’Andorra ha recollit un total de 12.000 quilos de productes, segons informa l’agència ANA. Una xifra que de ben segur convertirà el que la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha concedit l’etiqueta de prova pilot, en la primera edició d’una iniciativa que hauria de tenir continuïtat vistes les dotze tones d’èxit.



Aquesta és la xifra que ahir va donar a conèixer Govern, a través de les dades facilitades pel Comitè Andorrà del Voluntariat, que va mostrar la seva satisfacció per la implicació de la ciutadania al llarg del dissabte passat, dia escollit per al Gran Recapte. També es va mostrar molt agraït per la «gran solidaritat dels andorrans» el màxim mandatari de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. «Quan es demana col·laborar, tothom es mou», va celebrar.



Precisament, Càritas Andorrana és l’entitat que va gestionar tots els productes recaptats, els quals destinarà al Banc d’Aliments, tot i que tenint en compte la gran quantitat de tones aconseguides, més que de sobres per un país petit com és el Principat, s’estudia la viabilitat que una part sigui exportada a fora del país. Es tracta de productes de caducitat a mig i llarg termini, com llaunes i conserves, per la qual cosa no perillaria que es fessin malbé.



Tant des del departament de Joventut i Voluntariat del Govern, com des de Càritas, s’ha volgut agrair la tasca dels voluntaris, al voltant d’una cinquantena, com també la participació dels tres grans magatzems on es podien fer les donacions un cop comprats els productes: Centre Comercial Andorra, Pyrénées, i E.Leclerc Hiper Andorra. «Aquest darrer va fer un donatiu important d’aliments», va informar el Govern.