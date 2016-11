L’ONCA i l’Escolania de Montserrat fan parada a Andorra

L’ONCA (Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra) i l’Escolania de Montserrat oferiran junts una gira de concerts en el marc de la temporada 2017. Les dues formacions s’uneixen així per interpretar una de les obres vocals més importants de Mozart: El Rèquiem.



La gira constarà de quatre concerts i s’estrenarà el dijous 2 de març, a les 19.00 hores de la tarda, al Palau de la Música Catalana, actuació patrocinada per la Fundació Agbar en benefici del Casal dels Infants.



El dijous 9 de març, a les 20:30 hores del vespre, tindrà lloc una segona actuació al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, dins la Temporada de la Fundació ONCA, entitat promoguda pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà.



La tercera actuació serà el divendres 31 de març, a les 21.00 hores del vespre, al Teatre Auditori Sant Cugat. S’oferirà un concert emmarcat en el conveni de col·laboració entre la Fundació ONCA i el teatre vallesà. Per tancar la gira, el diumenge 9 d’abril, a les 21.00 hores del vespre i amb motiu del Concert de Rams, es farà la darrera actuació a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.

L’obra de Mozart / El Rèquiem és l’última obra del compositor austríac, basada en els textos llatins de les misses de difunts. El juny de 1791, Mozart ja estava malalt quan un desconegut li va encarregar la composició d’un rèquiem.



Més tard es va saber que aquell personatge misteriós era un enviat del comte Franz von Walsegg, l’esposa del qual havia mort. Mozart, obsessionat amb la idea de la mort des del traspàs del seu pare, i debilitat per la fatiga i la malaltia, va creure que aquell home era un missatger del destí i que el rèquiem que havia de compondre seria per al seu propi funeral. En morir, va aconseguir deixar acabades només tres seccions de l’obra, que finalitzaria el seu deixeble Franz Xaver Süssmayr seguint les seves instruccions.



En el cas del concert de Sant Cugat del dia 31 de març, a l’inici s’interpretarà el Divertimento en re major per a cordes, KV 136, que Mozart va compondre l’any 1772, quan només tenia 15 anys. La peça, formada en total per tres moviments, demostra la mestria del geni austríac que, en aquell moment, ja feia 10 anys que componia i que havia portat el seu talent a les corts més elitistes del seu entorn.

Composició / En el seu origen, l’obra musical El Rèquiem va ser escrita per a soprano, contralt, tenor i baix solistes i cor, i orquestra composta per dos corni di bassetto (instrument molt apreciat per Mozart al llarg de la seva carrera), dos fagots, dues trompetes, tres trombons, timbales, violins, viola i baix continu (violoncel, contrabaix i orgue).