‘El ball de la vida’, una història de superació

El Comú de Sant Julià de Lòria organitza avui una tertúlia literària al voltant del llibre El ball de la vida. L’acte es realitzarà a la Biblioteca Comunal Universitària, a les 20:30 hores, i comptarà amb la presència del seu excriptor, Albert Salvadó, i la mare del protagonista, Anna Tohà.



La novel·la narra la història de l’Evarist, un nen de només quatre anys que l’any 1984 va patir un accident de trànsit a Encamp, fet que li va deixar greus seqüeles físiques. En el decurs del relat s’expliquen les dècades posteriors de lluita de la seva mare (Tohà) i de tota la seva família que, amb superació i voluntat, s’esforcen il·limitadament per aconseguir una vida digna per a l’Evarist.

Una conjunció de forces / El llibre és una conjunció de forces: l’argument, el protagonista (Evarist Rogel), la mare... I qui millor que una mare per parlar de primera mà dels fets i un bon escriptor. I és que Salvadó ha aconseguit traslladar al paper els records i les reflexions de Tohà, construint així una història de superació personal. A nivell literari l’autor lliga la història de manera que manté les expectatives fins al final, fent salts en el temps i ressaltant la gran humanitat dels protagonistes, i l’amor i la constància i el voler tirar endavant, plantejant diferents mirades al voltant del protagonista, la família, els veïns, els metges i els amics.

Superació / A banda de ser una obra molt personal, és un clar exemple de superació i una via per a què altres famílies que han hagut de patir un fet similar puguin comprovar que no estan soles. Doncs en una entrevista a EL PERIÒDIC, Tohà va assegurar que s’ha trobat amb gent «que em truca, sobretot alguna mare, i que em confessa que no s’hauria atrevit mai a explicar el que jo conto». A més, el mateix escriptor reconeix que elaborant l’obra ha pogut aprendre moltes coses i que fins i tot li ha «canviat la vida. M’he adonat de moltes coses que desconeixia».



Els interessats en conèixer més detalls d’una obra tant sincera com aquesta, tindran l’oportunitat de parlar amb Salvadó i Tohà a les instal·lacions de la Biblioteca Comunal Universitària.