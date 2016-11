El 26% de les noies han sentit discriminació per raó del seu sexe

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha realitzat una enquesta sobre la violència de gènere a 936 alumnes del Principat d’entre 14 i 16 anys dels quatre sistemes educatius.

L’encarregada de dur a terme l’estudi ha estat la psicòloga Helena Mas, qui conclou que tot i que hi ha un percentatge predominant de joves que estan en contra d’aquest tipus de violència, «encara hi ha un nombre elevat d’alumnes que tenen posicions distorsionades sobre els estereotips associats al gènere, les relacions de parella i la violència de gènere».



Els resultats de l’enquesta corroboren aquesta situació. Doncs el 25,58% de les noies enquestades (en total s’ha passat l’estudi a 473) asseguren que han sentit discriminació per raó del seu sexe. En front del 6,26% de nois (dels 463 enquestats)que diuen haver patit aquesta discriminació. A més, el 60,36% dels alumnes consultats (noies i nois) afirmen que el sexisme està present en la societat andorrana.

Permeten la violència / Un factor greu que es desprèn de l’enquesta és que els adolescents tenen coneixement sobre la violència de gènere i que tot i això, la permeten. Evidenciant, però, diferències entre ambdós sexes.



El 19,65% dels nois enquestats creuen que quan una dona «és agredida per la seva parella és perquè haurà fet alguna cosa per merèixer-ho». Aquesta és una afirmació alarmant, i tot i que les noies no ho veuen tant clar, també hi ha un petit percentatge (el 8,24%) que coincideix amb aquest pensament. Tanmateix, el 21,38% dels nois consideren que no passa «res si a vegades la meva parella m’insulta o em ridiculitza», mentre que de les noies enquestades ho creuen així un 7,39%.



Una altra dada alarmant és que el 21,38% dels nois enquestats pensen que si una dona es maltractada per la seva parella i aquesta no el deixa «és perquè no li desagrada del tot la situació [de violència]». A aquesta afirmació s’hi sumen el 16,70% de les noies consultades.



D’altra banda, el 28,94% dels alumnes masculins assenyalen que la violència que es produeix a casa «és un assumpte de família i que no ha de sortir d’allà». I el 21,56% de noies enquestades coincideixen en aquest punt. A més, el 10,78% dels nois estan d’acord en què «pel bé dels fills, encara que la dona hagi de patir violència del seu marit/company, és millor que no ho denunciï», mentre que de les noies ho veuen així un 7,61%.



Creences sobre l’amor / Quant a les creences sobre l’amor i les relacions de parella, Mas matisa que en l’enquesta es deriven actituds «basades en l’amor romàntic i en el lliurament a l’altre». Com el fet que el 60,67% dels nois consultats creuen que en una parella «el noi ha de protegir a la noia». I el 45,23% de les noies estan d’acord amb aquesta afirmació.



A més, el 16,84% dels nois consideren que si la seva parella no sent gelosia «vol dir que no m’estima». Pel que fa a les noies, el 13,74% veuen verídica aquesta afirmació. Tanmateix, un 15,55% dels nois consideren que per tenir «una bona relació de parella, la dona ha d’evitar portar la contraria a l’home». Mentre que un 7,82% de les noies coincideixen amb aquesta frase. I el 23,54% dels alumnes masculins enquestats estan d’acord amb l’afirmació que «en les relacions de parella és habitual que un dels membres s’enfadi si l’altre no fa el que aquest vol». Quan estan en sintonia amb aquest punt el 15,47% de les noies enquestades.

Presència d’estereotips / Finalment, l’enquesta conclou que encara «són presents de forma considerable entre els adolescents enquestats» els estereotips de gènere. Doncs el 7,18% de les noies creuen que els homes «no poden plorar», en front del 7,18% de nois que estan d’acord amb aquest fet. A més, els nois i noies consultades estan d’acord en què els homes durs «són més atractius», doncs el 25% dels dos grups veuen aquesta afirmació com a certa.



Dels resultats també es desprèn que no existeix «de forma marcada» una posició tradicional en el rol de gènere. I és que el 9,3% dels nois asseguren que «està bé que els nois surtin amb moltes noies, però no al revés». I el 4,02% de les noies estan d’acord amb aquesta frase.



D’altra banda, el 7,55% dels nois es posicionen d’acord amb que els homes «han de ser responsables de mantenir econòmicament la família i les dones s’han de quedar a casa i fer-se càrrec dels fills i les tasques domèstiques». I el 4,65% de les noies enquestades també ho consideren així.



A banda, el 25,91% dels nois enquestats creuen que és «normal que la parella et digui com has de vestir», mentre que ho veuen així el 10,35% de les noies consultades.

Treball derivat dels resultats / Aquests són uns resultats «preocupants», segons detalla la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro. Per tant, l’associació ha tramés l’enquesta al departament d’Afers Socials del Govern, en concret, al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica (Savvgd) per treballar en conjunt i actuar amb prevenció i formació a les escoles.



I és que segons Nazzaro, «ens trobem en una situació força estancada o fins i tot en alguns aspectes podem dir que hem retrocedit». I amb la premissa d’evitar que els adolescents acabin conformant una societat submisa a la violència de gènere, el proper any se seguiran impartint xerrades i s’agafarà el mànec des del Govern.