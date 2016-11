El Govern avaluarà la salut de la biodiversitat al territori

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, juntament amb la seva cap d’estratègia i comunicació, Natàlia Rovira, van presentar ahir en roda de premsa la nova Estratègia Nacional de la Biodiversitat –iniciada el nombre de 2015– en el marc de la convenció COP13 que se celebrarà a partir del 2 al 17 de desembre a Cancun, Mèxic. Aquest projecte té com a objectiu l’establiment d’un marc coherent que reguli les actuacions necessàries per assentar i organitzar el coneixement, la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat al país, incidint especialment en la necessitat de «parametritzar la gestió i garantir els serveis dels ecosistemes».



«El 15% del territori es troba protegit per parcs naturals i espais de conservació», va manifestar la cap d’estratègia i comunicació del ministeri, «assolint la xifra de 180 habitats que acullen un gran nombre d’espècies». El pla, que va ser detallat per Rovira, està format per cinc objectius principals i 24 activitats de treball que pretenen agrupar el coneixement i les dades que es tenen pel que fa a la biodiversitat del Principat, organitzant-les de tal manera que permeti «realitzar un anàlisi global i precís de la situació actual». Els pilars d’aquesta estratègia estan dividits en l’anàlisi dels factors que amenacen la biodiversitat (a través dels bioindicadors), plasmar les pràctiques que permeten la supervivència de certes especies i ecosistemes així com també fomentar la conservació a través de polítiques sectorials (com podria ser l’agricultura, la ramaderia o fins i tot el turisme com a factor beneficiari). D’altra banda, Rovira també va fer especial referència a la necessitat d’educar i formar els ciutadans –a través de campanyes de comunicació, l’establiment de dies mundials o treballant a través del currículum escolar– i, sobretot, a l’establiment d’una comissió de seguiment –integrada per treballadors de l’administració, agents professionals i membres de la societat civil– que realitzi una avaluació econòmica del l’impacte del pla i en cerqui les fonts de finançament, així com també l’alineament amb les polítiques dutes a terme a nivell internacional que actuen sobre els mateixos eixos de treball.



El pla s’implantarà en el període 2016-2024, amb una revisió dels objectiu prevista per al 2020, malgrat encara no existeix cap previsió del seu cost ni de les vies de finançament de les quals es nodrirà. Pel que fa a l’esdeveniment internacional sobre la biodiversitat, la COP13, la ministra Calvó s’hi desplaçarà en els propers dies i és on presentarà de forma oficial aquesta estratègia, que determinarà el treball que es realitzarà en favor de la conservació mediambiental en aquest àmbit en els propers vuit anys. A més, la ministra participarà en les diverses sessions de treball que es debatran i s’intercanviaran experiències al voltant de la integració de la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat en sectors com l’agricultura, els boscos, el turisme i la pesca.



COP13 / La COP13 és el màxim òrgan de govern del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB), una estratègia internacional que marca les pautes de gestió de la biodiversitat a nivell mundial. En total, reuneix a més de 10.000 participants, entre els quals es compten els representants de 196 països part i a bona part dels actors clau encarregats de promoure l’aplicació del conveni als diferents països –que, en el cas d’Andorra, va entrar en vigor l’any passat. L’objectiu principal de l’esdeveniment és negociar acords i compromisos que donin impuls a la conservació i utilització sostenible dels recursos que ens ofereix la biodiversitat de cada territori.