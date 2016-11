Cau un dels webs de pirateria més importants a tot el món

En una operació anomenada Gervais, en què han participat de forma conjunta la Policia d’Andorra i la Gendarmerie Nacional francesa, s’han detingut els administradors d’una web de descàrregues il·legal d’àmbit internacional. L’operació policial, que va ser coordinada de forma conjunta entre les justícies de tots dos països, s’emmarca en el context d’una denúncia cursada per l’Associació de Lluita contra la Pirateria Audiovisual francesa (ALPA) i la Societat d’Autors, Compositors i Editors de música francesa (SACEM).



En aquest moment, el web està en curs de neutralització per part dels organismes policials. Anomenat Zone Telechargement, era un dels llocs de descàrrega directa més importants del món amb més de 140 milions de pàgines que registraven 3,7 milions de visitants per mes i 11.000 descàrregues per dia. Les investigacions segueixen en curs i no es descarten noves detencions.



Per altra banda, les forces d’ordre del Principat han detingut en els darrers dies dos conductors –el primer en un control ordinari i el segon a causa d’un accident que va causar danys materials– les taxes d’alcoholemia dels quals se situaven en 1,84 i 3,21 respectivament, unes xifres brutalment superiors al permès per llei i que van causar un estat d’absoluta distorsió de la realitat a tots dos ocupants dels vehicles. Per altra banda, el passat 22 de novembre es va detenir una dona de 35 anys a la localitat de Santa Coloma per una presumpta agressió a la seva parella, fet que van requerir el desplaçament d’una patrulla fins a la localitat dels particulars.