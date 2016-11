Un roc fereix greument un conductor a l’altura de Tresponts

Un jove de 22 anys, veí de Coll de Nargó, va ser atès de ferides greus arrel de l’accident que va patir dissabte passat a la nit a la carretera C-14, a la zona del congost de Tresponts. El vehicle que conduïa va quedar atrapat per unes roques que es van desprendre de la muntanya. Per causes que s’estan investigant, una pedra de grans dimensions es va precipitar a la calçada en el moment en què circulava per aquell punt i en direcció sud un automòbil. La roca va impactar contra el vehicle i va quedar allotjada a la part posterior. Quan van arribar els serveis d’emergències, el conductor va ser traslladat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell amb ferides a la cara i als braços, després d’un impacte que hauria pogut tenir conseqüències molt més greus. Posteriorment se’l va derivar a Barcelona per a una possible intervenció quirúrgica, que de moment s’ha descartat a causa de la profunditat de la ferida. En les tasques de rescat i neteja de la via hi van intervenir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.



A aquest despreniment se n’hi ha sumat un altre aquest diumenge al vespre, quan un altre vehicle va patir una sortida de via quan va intentar esquivar una altra roca que havia caigut a la carretera. El conductor va poder sortir del cotxe pel seu propi peu i sense ferides, però l’automòbil va patir danys materials molt importants.

Els veïns reclamen millores / Aquests dos nous accidents, després de les darreres pluges, van reactivar les queixes dels veïns i dels conductors que passen habitualment per la C-14 pel risc del pas de Tresponts. Els municipis més propers, com ara Organyà i Coll de Nargó, reclamen que es garanteixi plenament la seguretat de la via mentre no es fa realitat el reclamat túnel.



El Govern català va anunciar el mes de març passat que els propers pressupostos -encara pendents d’aprovació- inclourien «obres imminents de millora a la C-14 al pas per Tresponts, per tal que fossin licitades i executades enguany sense dilació». D’altra banda, al mes de maig el Departament de Territori va comunicar la licitació per a aquesta tardor de la construcció del túnel de Tresponts, l’obra que els veïns dels municipis de la zona consideren com la solució definitiva contra els perillosos despreniments de roques que hi continua havent en el tram de carretera que passa pel bell mig del congost. El projecte té un pressupost de 40 milions d’euros i les obres tindrien una durada de quatre anys.