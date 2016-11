Decomís de tabac en un control a Anserall

La Guàrdia Civil va comunicar ahir el decomís de tabac de contraban per valor de més de 6.000 euros en un control a la carretera N-145 a Anserall, al municipi de les Valls de Valira. Els fets es van produir aquest diumenge a les 9 del vespre.



Efectius de l’Equip Territorial de Policia Judicial de la Seu d’Urgell es van adonar de la presència a la via d’un vehicle marca Renault 19, que els va semblar sospitós. En la inspecció del cotxe es va localitzar al maleter unes caixes embolicades en bosses d’escombraries negres, les quals contenien tabac d’origen extracomunitari. Per aquest motiu, tant el vehicle com els tres ocupants que hi anaven van ser traslladats a les dependències policials.



El gènere constava de 1.500 paquets (500 de Winston i 1.000 d’Austin), valorats en un total de 6.225 euros. Els ocupants del vehicle eren un home de 55 anys, de nacionalitat portuguesa i resident a la Seu d’Urgell; un jove de 20 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Lleida, i un veí de Lugo de 39 anys, també de nacionalitat espanyola. El cotxe i el tabac van quedar dipositats a disposició de l’administrador de la duana de la Farga de Moles.