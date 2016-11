Notícia Ingressa a la presó un veí d’Oliana per tres robatoris Al jove també li imputen un delicte contra la salut pública Oliana.

El Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Solsona ha ordenat l’ingrés immediat a presó d’un jove de 27 anys, de nacionalitat marroquina i resident a Oliana, com a presumpte autor de tres robatoris amb força a l’Alt Urgell i d’un delicte contra la salut pública. Els Mossos d’Esquadra han comunicat que la detenció es va produir dimecres passat.

L’arrest és fruit d’una investigació iniciada a finals del passat mes d’octubre, després de tenir coneixement que s’havien produït dos robatoris a Ogern, al municipi de Bassella. El primer va ser en una segona residència i el segon en una empresa de la població. En tots dos robatoris el lladre va forçar una finestra per entrar dins dels edificis. A l’interior de l’empresa va sostreure eines de treball; i a la casa, aparells electrònics i estris de la llar.

La investigació va permetre identificar qui era el presumpte lladre, que va ser localitzat i detingut dimecres passat al matí a Oliana. Aquell mateix dia, a la tarda, els Mossos van fer un registre al domicili del detingut. Durant l’escorcoll van localitzar estris sostrets en els dos robatoris, a més d’ampolles de begudes alcohòliques que estaven relacionades amb un tercer robatori amb força perpetrat també el mes passat, concretament al bar de les piscines municipals d’Oliana.

En el mateix registre es van intervenir 17 embolcalls amb cocaïna, preparats per a la venda al detall, a més a més d’una bossa amb cabdells de marihuana.