Notícia El PSC presenta Ordeig com a nou primer secretari a Lleida La candidatura del regidor de la Seu és l’única amb els avals necessaris Ordeig amb Àngel Ros a la seu del PSC a Lleida.

La federació territorial del PSC a Lleida, Pirineu i Aran ha presentat l’urgellenc Òscar Ordeig com a nou primer secretari. El portaveu del grup de Compromís x La Seu i diputat al Parlament encapçala l’única candidatura que va presentar els avals necessaris per aspirar al càrrec en el procés que la formació socialista va fer al llarg de la darrera setmana entre els militants. Per tant, no se celebraran eleccions primàries i Ordeig serà proclamat en el congrés de demarcació del partit, el dia 17 de desembre.

L’anunci l’ha fet l’alcalde de Lleida i primer secretari en funcions, Àngel Ros, que ja havia anunciat la intenció de no repetir en el càrrec. Ordeig ha rebut 248 avals dels militants, quantitat suficient perquè es faci efectiva la ratificació aquest mes vinent. Ordeig ha avançat que entre els primers objectius que es marca hi ha configurar una executiva «amb les persones més idònies i amb equilibri territorial, en un territori que és molt divers». També prioritza «recuperar la confiança de la gent, començant pels militants i seguint pels votants i per la població en general», per tal de «tornar a esdevenir pal de paller de les esquerres al territori».

En aquest sentit, el regidor i diputat urgellenc creu que el PSC necessita tornar a posicionar-se com a «alternativa de govern» i que «això s’ha de demostrar tenint el suport majoritari d’aquestes comarques».

Òscar Ordeig considera que «el maltractament per part dels governs de dretes tant de la Generalitat com de l’Estat és lamentable» perquè creu que la demarcació de Lleida «és el lloc on més ha caigut la inversió i els serveis públics, cosa que porta a la despoblació i l’empobriment». Finalment, també es marca l’objectiu de «ser al carrer» per escoltar la població.