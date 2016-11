Notícia L’Alt Urgell demana una solució «urgent i definitiva» a Tresponts El Departament de Territori s’ha compromès a licitar les obres del futur túnel abans no acabi l’any a roca a l’interior del vehicle del jove ferit. Autor/a: PLATAFPRMA DEL TRES PONTS

Clam a l’Alt Urgell per una millora «urgent i definitiva» de la carretera C-14 al pas pel congost de Tresponts. Representants polítics i veïns coincideixen en la necessitat que el Departament de Territori de la Generalitat avanci tant en la construcció d’un túnel com, mentre aquesta obra no es faci realitat, per millorar la seguretat. Aquest cap de setmana passat la via va registrar dos accidents per caiguda de roques, en un dels quals un jove de Coll de Nargó va patir ferides greus quan la pedra va entrar pel vidre davanter i va quedar allotjada al seient posterior.

El Govern ha comunicat aquest mes –el passat dia 15– a l’alcalde de la Seu i diputat de Junts pel Sí, Albert Batalla, que abans no acabi aquest any «està previst tancar definitivament la maqueta del projecte constructiu per iniciar el procediment per a la licitació» del túnel, que ha de permetre evitar l’actual pas pel congost. En declaracions a RàdioSeu, Batalla ha recordat que des de les institucions de la comarca «s’ha estat seguint molt de prop» la petició d’aquesta obra i «s’ha insistit al conseller i als responsables de Territori que aquesta és una actuació prioritària i que, malgrat les dificultats econòmiques que té la Generalitat i que és una obra de 40 milions d’euros, cal fer-la».

El parlamentari urgellenc creu que «els darrers accidents, que haurien pogut tenir conseqüències més greus, posen de manifest la necessitat de fer aquesta obra» i espera que això convenci definitivament el Govern que cal començar a construir el túnel de manera urgent i que «es posi per davant l’argument de la seguretat». En aquest sentit, l’objectiu és que les obres ja s’adjudiquin durant el primer semestre del 2017. Els treballs tindran una durada d’uns quatre anys.



mesures legals / A tot plegat, la família del jove nargoní ferit dissabte passat per l’impacte d’una roca dins del seu cotxe ha avançat que emprendrà «mesures legals» contra el Departament de Territori per l’estat de la via, on tot i les xarxes protectores instal·lades els darrers anys hi continua havent despreniments cada vegada que hi ha pluges intenses. Sobre l’anunci de licitació imminent que s’ha fet públic, han respost que ja «no creuen en les promeses del conseller de Territori» i «sí, de moment, en la justícia».

Els familiars, que han difós imatges de l’estat del vehicle després de l’impacte, han detallat a RàdioSeu que la pedra va entrar pel vidre davanter, pel costat del seient de copilot, i va quedar allotjada al seient de darrera del conductor. A causa de l’impacte, el noi, de 22 anys, va quedar inconscient i el cotxe va topar contra la tanca de protecció del carril contrari, cosa que va evitar que caigués al riu. Afortunadament, en aquell moment de la nit no circulava cap cotxe per l’altre carril. El jove, segons han explicat fonts mèdiques, ha evitat perdre la vista d’un ull, però haurà de fer una llarga recuperació.



Els veïns estudien mobilitzacions per la Puríssima

L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, hi ha afegit que, malgrat que tenen el compromís del Govern per licitar les obres del túnel aquesta tardor, de moment «tot segueix igual». Tant Riera com l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, esperen que es compleixin les previsions anunciades per l’Executiu.

En cas contrari, els veïns no descarten fer mobilitzacions. La Plataforma d’afectats per la C-14 a Tresponts va anunciar ahir la intenció de fer un tall de carretera la setmana vinent, en ple pont de la Puríssima, perquè «tothom vegi la gravetat de la situació». Per evitar-ho, el col·lectiu exigeix al Govern «una resposta immediata i que facin alguna cosa immediata», atès que, recorden, «és una de les carreteres més transitades de Catalunya, la via més utilitzada per anar o venir d’Andorra i molta gent la fa servir cada dia».