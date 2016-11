El Principadel centra esforços en la formació de la base

El projecte que arrenca el Principadel pren forma. No només en el que és la instal·lació, sinó també amb la metodologia. L’acord signat amb l’Acadèmia de Tennis Bruguera per tres anys permet assegurar un sistema de desenvolupament per als jugadors del país.



Dissabte Lluís Bruguera va impartir a les instal·lacions del Principadel, que es troben en fase de construcció del que ha de ser el projecte final, un clínic amb cinc grups de joves que anaven alternant diferents tipus d’exercicis a nivell tècnic. En la trobada no només hi participaven els jugadors, sinó també monitors de les dues entitats i els pares dels joves, que van rebre consells sobre la formació esportiva dels seus fills. La jornada també va ser aprofitada per a que el Principadel signés un contracte de patrocini amb Burguer King.



Un dels aspectes que més valora el nou club és la preparació del jove, tant tennisticament com a nivell personal. El conveni amb l’Acadèmia Bruguera permet que aquesta realitzi un seguiment de cadascun dels tennistes seguint la mateixa filosofia que porten a terme, que pot ser mensual o trimestral. En aquest sentit monitors del club andorrà faran estades a la seva seu per seguir la mateixa metodologia.



El Principadel té previst finalitzar les obres a les instal·lacions l’estiu vinent i comptarà amb un total de sis pistes de tennis de terra batuda i el mateix nombre de pàdel, totes cobertes i amb calefacció incorporada. Tindrà un edifici central que servirà de club social i tindrà el restaurant i les oficines. També un altre amb l’escola i la zona de tecnificació, perquè la formació de la base i el seguiment dels joves, promocionant l’esport, són parts important dels seus objectius. Confia en arribar al miler de socis.



Un cop finalitzades les obres el primer gran esdeveniment esportiu que acollirà és una de les proves del World Padel Tour, en la primera ocasió que aquest campionat es disputia a Andorra. Serà a finals del mes de setembre, i tindrà continuïtat els dos anys següents. La primera edició serà un open masculí i el 2018 i 2019 està previst que la competició s’ampliï també a la categoria femenina. En tennis la intenció és albergar tornejos de renom.