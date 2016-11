Jelinek espera tornar a guanyar per no trobar a faltar victòries

La derrota amb el Montakit Fuenlabrada queda enrera i el BC MoraBanc Andorra només pensa en el nou repte que té al davant diumenge. Serà ben a prop d’on va perdre, a Madrid, a la pista del Movistar Estudiantes. Els del Principat volen saber el que és tornar a guanyar a domicili.



L’última derrota va ser al pavelló Fernando Martín, on el Fuenlabrada es fa fort. Davant la seva afició «són capaços de guanyar a qualsevol i potser ens va faltar tranquil·litat per estar millor al final del partit. Però com va anar no va poder ser i hem de seguir endavant», afirma David Jelinek, admetent que «no va ser el nostre millor partit, però és el que hi ha i s’ha de seguir endavant. Sabem que era una bona oportunitat per quedar-se a dalt a la taula, però no va poder ser i s’ha de seguir treballant». Davant l’Estuadiantes, que es troba amb els mateixos triomfs que el Montakit, espera un partit que «serà també dur». Per les seves característiques «no és un equip massa semblant però per l’estat de l’equip si que serà una situació similar. És un altre matx i anirem allí a intentar guanyar i esperem que aquesta vegada sigui millor».



El MoraBanc només s’ha imposat en un enfrontament a domicili i no vol en un futur trobar a faltar aquests triomfs, «perquè aquests partits són els que s’han de guanyar perquè donaran la diferència al final de la temporada per saber on estarem. Si no els guanyes, després amb els equips grans lluitaràs, però tens menys possibilitats». L’objectiu a la capital espanyola és «guanyar per intentar mantenir-nos a dalt».