El 3x3 sobreviu

Sobre la campana. El dia abans de la data límit per confirmar la participació als Mundials on estan classificats en diferents categories, la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) anuncia l’arribada del patrocinador que tan esperava, que aporta una injecció econòmica que li permet seguir amb el projecte del 3x3, que corria perill de mort i que ho hagués fet si Vall Banc no s’hi hagués implicat.



L’entitat bancària signa un acord com a patrocinador principal de l’ens pel 2017 en la modalitat del 3x3. El conveni compta amb l’opció d’ampliar-se per l’any següent. L’aportació permet assegurar la participació al Mundial sènior masculí de Nantes (França) i al sub-18 femení de Chengdu (Xina), a més d’organitzar el Qualifier de l’Europeu absolut a Escaldes-Engordany. L’entrada de Vall Banc «ens ha salvat que el 3x3 es deixés de fer a Andorra», assegura Manel Fernàndez, president de la FAB, que permet donar-li continuïtat al programa iniciat fa uns anys. «Ens treu del pou i ens torna a posar a la carrera», ja que es tracta del «patrocini, de bon tros, més gran que hem tingut mai». Però amb només aquest acord no es volen plantar. «És una ajuda molt important per a la federació però hem de tenir en compte que el 3x3 necessita de molts més recursos», ja que es tracta d’una modalitat que «cada vegada amplia més el seu àmbit d’actuació i és evident que continuem necessitant recursos».



L’estructura amb la que comptaven de cara a preparar els combinats nacionals continuarà vigent, perquè la FAB sempre ha tingut clar que si competeixen internacionalment no ho faran de qualsevol manera. «Si volem participar en tot això necessitem aquesta estructura una altra vegada per posar als jugadors a seguir en el camí que estaven i evolucionar perquè cada vegada som més exigents amb nosaltres mateixos», indica Fernàndez, que celebra la permanència del projecte, ja que «el nostre producte al país li va bé» per les seves dimensions i possibilitats de jugadors que hi ha, amb l’opció en un futur d’entrar als Jocs Olímpics. El programa està centrat principalment en categoria sènior, sense descuidar la resta.



Amb l’ajuda econòmica rebuda el Qualifier de l’any vinent està assegurat. S’ha de fixar encara la data amb el comú escaldenc. La primera opció és que es toni a disputar a la plaça Coprínceps, tot i que no descarten buscar una altra ubicació que permeti ampliar les graderies. El contracte amb la FIBA estava signat per tres anys. El del 2018 està encara a l’aire esperant que l’entitat bancària decideixi ampliar el contracte o que una altra empresa es converteixi en patrocinador. Christoph Lieber, director general de Vall Banc, exposa que la proposta d’esponsorització va ser «una gran oportunitat i estem satisfets per poder-hi contribuir» perquè «el bàsquet és un esport molt important a Andorra, igual que l’esquí». L’acord amb la FAB obre un nou capítol al banc com a font de patrocini, una opció que davant d’altres propostes que puguin venir estan oberts a esudiar-les: «Ho veurem cas per cas».

Reelecció de Fernàndez / La problemàtica del 3x3 va comportar que fos el centre d’atenció de la FAB els darrers mesos i on els seus membres bolquessin tots els seus esforços. Un cop sol·lucionat, se centren en la resta, com les eleccions. En els propers dies convocaran el procés elecctoral. Fernàndez anunciava ahir que es presentarà a la reelecció de la federació per continuar quatre anys com a president.