Laia Aguilar guanya el Premi Carlemany amb ‘Wolfgang’

La barcelonina Laia Aguilar ha guanyat el Premi Carlemany al foment de la lectura amb l’obra literària Wolfgang. El certamen, organitzat pel Govern d’Andorra, Grup 62 a través de les editorials Columna i Proa, i la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha comptat amb la participació de 26 originals. Com a resultat, l’autora s’ha endut un premi de 10.00 euros i la publicació de la seva obra a càrrec del segell Columna Edicions. El llibre sortirà a la llum el maig del proper any i aquell mateix mes, coincidint amb la presentació de la novel·la,es lliurarà el premi a l’autora guanyadora.



El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora ha estat format per nou estudiants dels tres sistemes educatius d’Andorra d’entre 14 i 16 anys, que han llegit les obres sota la supervisió de les seves professores de literatura. Després, però, que un consell lector —format per sis persones– seleccionés tres obres finalistes d’entre les 26 presentades.

‘Wolfgang’ / L’obra narra la història d’un nen d’11 anys que té un coeficient intel·lectual de 152. Al protagonista li agrada fer llistes de coses impossibles, esbrinar com es viatja a Neptú o imaginar que es convertirà en un gran pianista. Tocar el piano és la seva passió, ja que per a ell suposa el seu refugi d’emocions.



Però un dia la seva mare mor, i el nen ha d’anar a viure amb el desconegut del seu pare. Llavors inicia un pla per fugar-se a la millor acadèmia de música del món. Durant el viatge, descobrirà qui és realment el seu pare, quin secret familiar li amaguen, i per què té tanta por d’alguna cosa que no s’ha atrevit a explicar mai... I al llarg d’ aquest llarg camí Wolfgang es qüestionarà en tot moment el món adult des d’uns ulls intel·ligents, distants i crítics.

L’autora / Aguilar va néixer a Barcelona el 1976 i és llicenciada en Comunicació Audiovisual. És escriptora, professora de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i guionista de sèries de televisió. En el món de la televisió ha treballat en projectes diversos com ara El cor de la ciutat, Ventdelplà, Infidels, Olor de colònia, El Príncipe o Merlí, entre d’altres. Pel que fa a la literatura, ha publicat la novel·la Les bruixes de Viladrau (Ara Llibres) i Pare de família busca... (Al Revés). Wolfgang és la seva novel·la més personal.