‘Els pastorets’ de Sant Julià s’enfronten a Dràcula

L’espectacle teatral Els pastorets arriba enguany a la seva 23a edició. I és que els protagonistes ja porten més de vint anys donant pals al dimoni!



La trama sempre és la mateixa, l’actuació es basa en l’obra de Josep Maria Folch i Torres i els textos es modifiquen mínimament. Tot i això, en cada edició s’intenten buscar nous punts d’enfocament i noves ambientacions per mantenir «l’expectativa i atreure al públic», així ho va especificar ahir el conseller de Cultura del Comú, Josep Roig, durant la presentació de l’acte. Roig també va remarcar que Els pastorets és una obra que té tot un «històric» al darrera. I és que al llarg de les seves edicions, més de 150 persones han passat pels escenaris de l’obra i més de 24.000 espectadors han pogut gaudir de la trama.



L’espectacle continuarà sent un esdeveniment familiar, però per mantenir aquesta afluència, la direcció artística d’enguany ha apostat per fer un petit homenatge a l’imaginari de Dràcula, als vampirs i a tot el món gòtic que els envolta. Aquesta proposta es notarà principalment en els personatges més infernals, segons van detallar els seus directors, Joan Hernández i Alfons Casal.

Un dels trets característics és que Satanàs adoptarà l’estètica del Comte Dràcula (proper a la imatge de l’època de Bela Lugosi) i, per contra, la seva mà dreta, Llucifer, adoptarà la imatge d’una mena d’Igor, l’ajudant geperut, irònic i foteta.



A banda, es podran trobar Les Fures, que seran unes vampiresses amb els poders hipnòtics i seductors tradicionals, basats en els set pecats capitals. I en el paper oposat, hi haurà Sant Miquel, aquest cop amb forma masculina, que serà l’enemic més poderós de Satanàs, com Van Helsing ho era del Comte Dràcula.



L’espectacle es farà al Centre Cultural de Congressos lauredià els dies 26 i 30 de desembre, a les 20 i 21.30 hores, i els dies 6 i 7 de gener a les sis de la tarda. L’entrada ja està disponible i té un preu de 10 euros.